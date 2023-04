Ezért vannak rémálmaink, és ezt tehetjük ellenük

A rémálmok igen realisztikus, zavaró álmok, amelyekben biztonságunk vagy túlélésünk kerül veszélybe: szorongást, félelmet, rettegést váltanak ki belőlünk - írja a CNN.

"Álmainkban megjelennek a velünk nap közben megesett történések töredékei, ennek hatására egyes kutatók úgy vélik, a REM szemmozgás és az álmok segítenek abban, hogy konszolidáljuk memóriánkat és agyunk felfrissülhessen. A rémálmok próbálnak értelmet vinni az emléktöredékekbe" - mondja Joshua Tal manhattani alváspszichológus.

Ha valakinek gyakran, heti egy vagy két alkalommal vannak rémálmai, az már kezelésre szoruló, kóros állapot lehet: gyógyszerrel vagy viselkedésterápiával is érdemes lehet rajta változtatni. A rémálmok álmatlansághoz, depresszióhoz és szuicid viselkedéshez is vezethetnek, de szívbetegségekhez és elhízáshoz is kötötték már őket.

A rémálmok elkerülésében a következők segíthetnek.

A rémálmok a REM-fázisban zajlanak: ha ekkor felébredünk, emlékezni fogunk rájuk. A rémálmok legegyszerűbb kezelési módja az, ha nyugodtabban tudunk aludni, így kisebb az esély az ébredésre.

Az egészséges alvás azzal kezdődik, hogy mindig azonos időben igyekszünk felkelni és lefeküdni egy sötét és hűvös szobában. A délután második felében ne fogyasszunk stimuláló italokat és nyugtató tevékenységeket végezzünk. Az alkoholfogyasztás sok ébredéshez vezethet, ezért észszerű nem azzal levezetnünk a napot. Helyette inkább fogyasszunk gyógynövényteákat vagy más italt. Ha nem tudunk elaludni, partnerünkkel beszélgessünk. Az utolsó alkoholos italra lefekvés előtt 3 órával kerülhet sor ideális esetben. Közvetlenül lefekvés előtt enni sem ajánlott, mert az emésztés folyamatától az agy is aktívabb lesz, ez pedig rémálomhoz vezethet. Lefekvés előtt 2-3 órával hagyjuk abba az evést, este ne együnk nehéz ételeket és ne is nassoljunk. Ha valakit rendszeresen szed gyógyszert, érdemes utánajárni annak hogy az nem okozhat-e rémálmot. A stresszoldó technikák alkalmazása segíthet abban, hogy megnyugodjunk, a szimpatikus idegrendszer helyett a paraszimpatikus idegrendszerünk kapcsoljon be. A légzőgyakorlatok mellett az izmok ellazítása is segíthet ebben.

A stresszoldó technikák alkalmazása segíthet abban, hogy megnyugodjunk, a szimpatikus idegrendszer helyett a paraszimpatikus idegrendszerünk kapcsoljon be. A légzőgyakorlatok mellett az izmok ellazítása is segíthet ebben.

Ha valami aggaszt, azt érdemes naplószerűen leírni. Ez nemcsak a rémálmok, hanem a szorongás kivédésére is ideális. Ne nézzünk vagy olvassunk ijesztő tartalmakat lefekvés előtt. Vannak, akik krónikusan visszatérő rémálmokkal küzdenek, amelyekben rendre ugyanazok az események zajlanak le. Ezeket érdemes tudatosan átírni: közvetlenül lefekvés előtt akár hangosan is kimondhatjuk, hogyan szeretnénk, hogy az ismerős álom befejeződjön. A fehér zaj is segíthet, ha azok közé az emberek közé tartozunk, akik

nem tudnak teljes csöndben elaludni. Ha semmi sem működik, érdemes szakember segítségét kérni a rémálmok leküzdésére: érdemes lehet mind a rémálmokkal, mind az azok hátterében esetlegesen megtalálható egészségügyi problémákkal foglalkozni.

Nyitókép: Unsplash.com