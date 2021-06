Pszichológus a karanténról: a gyerekek szorongása nem olyan, mint a felnőtteké

Csák Annamária elmondása szerint az iskola hirtelen megszűnése és az online oktatás időszaka komoly kihívás elé állította a gyermekeket is. Tapasztalatai alapján a kisebbek jobban örültek annak, hogy otthon van a család, és hogy nagyobb figyelmet kapnak, szemben az idősebbekkel, akiknek nehézkesebb volt ez az időszak.

„Átmenetileg nagyon jó volt, mert nem kell iskolába menni, tovább lehet aludni, többet lehet játszani, de egy idő múlva elkezdett nagyon nyomasztóvá válni a legtöbb gyereknek, főként a kamaszoknak, akik a kortársaikat nagyon igénylik” – mondta a gyermekpszichológus, és kiemelte, a bizonytalanság, a betegségtől való félelem is rányomhatta a bélyegét a gyerekek lelkiállapotára, hiszen biztosan mindegyikük hallott a történtekről, még ha nem is követték a híreket, de benne volt a levegőben, főleg a járvány kirobbanásának elején, hogy nem tudni pontosan, hogy mi is ez, mit okozhat, ami „nagyon kemény” szorongásokat okozott a gyerekeknél – hangsúlyozta.

A gyerekek szorongása, depressziója ráadásul nem is olyan, mint a felnőtteké: minél kisebb egy gyerek, annál inkább túl mozgékonnyá, kezelhetetlenebbé válik, és tele van feszültséggel. Csák Annamária megfogalmazása szerint minden felerősödött, mégsem fordultak mentális betegséggel többen szakemberhez a legintenzívebb időszakban, esetleg mert nem mertek, vagy úgy gondolták, nincs semmi nyitva. Elképzelhető, hogy "most jön majd a dömping”.

A szakember úgy véli, nem biztos, hogy teljesen lehet az elmúlt egy-másfél évet kompenzálni, de a szülők tudatosan tehetnek azzal, hogy megengedőbbek a gyerekkel, hogy találkozhassanak a barátaikkal, közösségi programokra, élményekre mehessenek. Illetve azzal, hogy beszélnek a pandémia jelentette nehézségekről. "Beszélni kellene arról, hogy mi történt, milyen volt, és hogy mit szeretne, mire lenne igénye a gyereknek – tanácsolta Csák Annamária. –

Jó lenne, ha kicsit megnyitnánk ezeket a csapokat, az érzelemnyilvánulás lehetőségeit.”

A gyermekpszichológus arra is kitért, hogy amennyiben tartósan jelentkeznek az intő jelek, érdemes szakemberhez fordulni. Ilyen lehet, hogy a gyermek nem tud elaludni, rosszul alszik, rosszakat álmodik, vagy ha valamilyen egyéb tünet jelenik meg a szorongással, akár az agresszivitással kapcsolatban, ami nem akar elmúlni magától.

„Ha azt látjuk, hogy nem olyan a gyerek, mint volt, érdemes azt körüljárni.

Ha viszont nem tudjuk megoldani, hogy egy beszélgetés során elmondja, hogy mit is érez, mindenképp ajánlott szakember felkeresése" – ismételte meg.

