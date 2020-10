5 ezer szavazattal vitte el a pálmát a mélykúti júdásfa

Az Év Fája versenyben nem a legnagyobb, legöregebb, vagy legszebb fáját keresik, hanem azt, amelyiknek valamilyen jelnőssége van a helyi közösség életében. Az Ökotárs Alapítvány legfőbb célja ugyanis, hogy a körülöttünk lévő fáknak, és általában véve a természetnek a mindennapokban betöltött fontosságára és megvédésére hívják föl a figyelmet, valamint erre serkenteni a közösségi összefogást is.

A jelölések száma az elmúlt években 40–50 körül alakult, és az idén is mintegy 38 érkezett, ugyanakkor a közönségszavazáson minden eddiginél több voks, több mint 20 ezer született, a dobogós három fa között pedig nagyon izgalmas verseny alakult ki a teljes szavazási időszakban – emelte ki az InfoRádiónak Móra Veronika, az alapítvány igazgatója. Ennek során

egy nagyvárosi fa versengett két kistelepülés fájával:

a debreceni Déri tér kocsányos tölgye, a mélykúti júdásfa, illetőleg a geszti Tisza-kastély park platánfái.

A győztes, az 1760 körül ültetett mélykúti júdásfa nem számít őshonosnak hazánkban, valószínűleg szerzetesek hoztak a településre a mediterrán térségből. Móra Veronika megjegyezte, jelölésében még azt is kiemelték, hogy nagyon sok Mélykútról elszármazott vitt magával erről magoncot, és nevelt saját fát a kertjében, ezzel is emlékeztetve arra, hogy honnan is származik. Az, hogy a helyi közösség számára fontos, azt a mozgósításból is lehet érzékelni – tette hozzá –, hiszen

több mint 5 ezeren szavaztak erre a fára, pedig a település lélekszáma nem éri el ezt a számot.

A tekintélyes kort megélt fa a szerencsének is köszönheti, hogy a mai napig áll egy számára idegen éghajlati környezetben, de leginkább annak, hogy az emberek törődnek a közvetlen környezetükkel és a természet elemeivel. Az Ökotárs Alapítvány elnöke úgy látja, a korábbi évek győztesei, a bartaszéki molyos tölgy, vagy akár a pécsi havihegyi mandula ismert és kedvelt turisztikai célpontok lettek, ami azt mutatja, hogy az embereknek fontosak a fák. Ezt különdíjjal is jutalmazzák Hős Fa címen, amit idén a Balatonszemes-Bagolyvári Promenád gesztenyéi tudhat a magáénak.

Nyitókép: Ökotárs Alapítvány