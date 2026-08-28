Két embert vonnak felelősségre a monori tömegverekedés ügyében

A Monori Járási Ügyészség csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt indítványozta annak a két férfinak a letartóztatását, akik egy tömegverekedésben vettek részt Monoron – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak és társaik 2026. augusztus 24-én, délután, megjelentek Monoron egy családi háznál egy korábbi vita miatt. A gyanúsítottak és társaik karókkal és szerszámokkal felfegyverkezve az udvarra mentek, ahol a család férfi tagjaira támadtak. A felek között kialakult dulakodás a nyílt utcán fojtatódott.

A verekedésben a megtámadott család két férfi tagja sérült meg, akiket a helyszínről kórházba szállítottak.

A Monori Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélyének megakadályozása, a bizonyítás megnehezítésének elkerülésére és a bűnismétlés veszélyére tekintettel tett indítványt a két férfi letartóztatásának elrendelésére, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon fog dönteni.

A 24.hu úgy értesült, hogy mind a négy, az ügyben kihallgatott gyanúsított tagadta bűnösségét, emellett a gyanúsítás miatt is panaszt tettek. Egyikük azt állította, hogy leütötték, és csak akkor tért magához, amikor már ott voltak a helyszínen a rendőrök. A másik három személy pedig azt állította, hogy ők csak védekeztek a támadás ellen.