Fantasztikus, hogy egyesek mi mindenre képesek akár a rendőrök orra előtt is – videó

Közlekedési pillanatok, amik kollégáink előtt történtek – írja Facebook-videójához megjegyzésként a Veszprém vármegyei rendőrség.

A rövid összeállításban szemtanúi lehetünk mindenféle közlekedési kihágásnak a záróvonal figyelmen kívül hagyásától kezdve, a zebrán átkelő gyalogos veszélyeztetésén át a tilos jelzésen való átszáguldásig – ráadásul mindezeket a járőrök fedélzeti kamerái rögzítették, tehát a szabálytalankodókat az se érdekelte, hogy a rendőrök szeme (és kamerája) láttán cselekszenek helytelenül.

A hatóság a videóhoz mellékelt leírásban hangsúlyozza: a sietség ne legyen ok a szabálysértő közlekedésre, vezessünk felelősséggel másokért és magunkért.