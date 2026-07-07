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Nyitókép: yacobchuk/Getty Images

Üldözte, majd gázpisztollyal többször arcon lőtte haragosát

Infostart / MTI

Az ügyészség vádat emelt a gáz-riasztó fegyverrel garázdálkodó borsodi férfival szemben.

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az Encsi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki haragosát az utcán gáz-riasztó fegyverrel üldözte, és többször arcon lőtte – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

A vádlott 2023 december végén, kora hajnalban autóval közlekedett, amikor észrevette az út szélén gyalogló férfi ismerősét, akivel előző este szóváltásba került. Az autóból kiszállva szidalmazta a férfit, majd egy gáz-riasztó fegyverrel mintegy fél méter távolságból többször az arca felé lőtt.

A sértett a szántóföldre menekült, de a vádlott üldözőbe vette, közben újra rálőtt és amikor utolérte, a fegyver markolatával hátulról leütötte.

A földre került sértettet közvetlen közelről az arcán újból meglőtte, majd elhagyta a helyszínt.

A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a gáz-riasztó fegyverrel leadott lövés alkalmas súlyos sérülés okozására is – írták a közleményben.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben - tárgyalás mellőzésével - büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, valamint a gáz-riasztó fegyver és a töltények elkobzását indítványozta.

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