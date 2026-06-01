ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.7
usd:
303.54
bux:
0
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Realistic fiery explosion with sparks and smoke isolated on black background
Nyitókép: dzika_mrowka/Getty Images

Újra megtörtént a baj a dél-koreai üzemben, többen életüket vesztették

Infostart / MTI

Öt ember meghalt, ketten pedig megsérültek hétfőn a dél-koreai Hanwha Aerospace védelmi és űripari vállalat tedzsoni gyárában bekövetkezett robbanás és tűz következtében – közölték a helyi hatóságok.

A robbanás a Szöultól mintegy 150 kilométerre délre fekvő városban működő üzemben történt. A helyszínre mintegy száz tűzoltót vezényeltek ki, akik teljesen eloltották a lángokat.

A hatóságok tájékoztatása szerint az öt áldozat a helyszínen életét vesztette. A két sérült közül az egyik súlyos, teljes testfelületet érintő égési sérüléseket szenvedett, a másik könnyebben sérült meg. A túlélők saját erejükből jutottak ki az épületből.

Az áldozatok azonosítását nehezíti, hogy a holttestek súlyosan roncsolódtak.

Az első vizsgálatok szerint a robbanás az üzem egyik földszinti részlegében történhetett, ahol robbanóanyagokkal kapcsolatos tisztítási munkálatok folytak. A tűz keletkezésének pontos okát a rendőrség és a tűzoltóság vizsgálja.

A Hanwha Aerospace szóvivője közölte, hogy a vállalat saját vizsgálatot is indított az ügyben.

A Hanwha Aerospace Dél-Korea vezető repülőgépipari és hadiipari vállalata. A tedzsoni létesítmény nagy teljesítményű hajtóműveket gyárt, valamint rakéta-hajtóanyagok kezelésével foglalkozik.

A gyárban korábban is történtek súlyos balesetek: 2018-ban egy robbanás öt ember életét követelte, egy évvel később pedig újabb incidensben három dolgozó halt meg.

I Dzsemjong dél-koreai elnök utasította a kormányzati szerveket, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a mentési munkálatokhoz, és vizsgálatot rendelt el a baleset okainak feltárására. A miniszterelnök, Kim Minszok szintén teljes körű összefogást sürgetett a mentés és a kárelhárítás érdekében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Újra megtörtént a baj a dél-koreai üzemben, többen életüket vesztették

tűz

robbanás

dél-korea

halottak

űripar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között

Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között
A Fidesz „kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő” mellett, ezt közölte este Gulyás Gergely. Magyar Péter 8-kor a Sándor-palotához megy az igazságügy-miniszter társaságában.
 

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

KDNP: egy kormányváltás nem lehet oka az államfő lemondásának

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Demokratikus országokban az elszámoltatás általában kirakatperek keretében zajlik, és a kezdeményezők leginkább a demokrácia erősségét próbálják ezzel bizonyítani – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. Csepeli Réka szerint bizonyos esetekben tisztítótűzre van szükség ahhoz, hogy el lehessen kezdeni építeni egy új, tisztább rendszert.
 

Fizetéscsökkentések a parlamenti asztalon hétfőn

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nőtt az Auchan bevétele, de a nyereség csökkent

Nőtt az Auchan bevétele, de a nyereség csökkent

Az Auchan Magyarország Kft. tavaly 378 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 3,2 százalékos növekedés, ám ez elmarad az inflációtól. A cég nyereséges maradt, de az adózott eredmény 6,9 milliárdról 2,7 milliárd forintra csökkent. A létszám 5400-ról 5147 főre csökkent. A társaság nemrég hétéves terjeszkedési stratégiát jelentett be, amelynek keretében országos bolthálózatot épít ki, és 2027-től kényelmi üzletek nyitását tervezi a forgalom megháromszorozása érdekében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kongatják a vészharangot: láthatatlan csapda emészti fel sok magyar bevételeit, de maguknak keresték a bajt

Kongatják a vészharangot: láthatatlan csapda emészti fel sok magyar bevételeit, de maguknak keresték a bajt

Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a magyar exportőrök a forint elmúlt időszakban tapasztalt, jelentős erősödése miatt, a folyamat szinte teljesen felemészti a nyereségüket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US report new wave of strikes in Gulf

Iran and US report new wave of strikes in Gulf

Iran and the US say they have carried out fresh attacks around the Strait of Hormuz, the third known escalation in a week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 31. 21:36
Itt az újabb amerikai ajánlat Iránnak
2026. május 31. 19:19
Pontosították, hogy mit talátak el az ukránok Zaporizzsjában
×
×