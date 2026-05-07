2026. május 7. csütörtök Gizella
Nyitókép: Pixabay

Hetekre elutazott, gyermekeit ellátás nélkül hagyta, nem érdekelte a nőt a további sorsuk

Infostart / MTI

A nő egy férfi ismerőséhez távozott hetekre anélkül, hogy odahaza maradt négy gyermekének elegendő ételt, pénzt és tüzelőt hagyott volna. Az iskola jelzésére hazatért ugyan, de másnap megint ugyanígy távozott, lemondott gyermekei gondozásáról.

Ismeretlen helyre távozott és két hétig ellátatlanul hagyta négy gyermekét egy somogyi nő 2024 szeptemberében, emiatt vádat emeltek ellene – tájékoztatott csütörtökön a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A vádlott férjét 2024 júniusában letartóztatták, a nő ezután társkereső oldalon kezdett ismerkedni, és 2024 szeptemberében férfi ismerőséhez utazott anélkül, hogy a 15, 13, 10 és 8 éves gyerekeinek elmondta volna, hova megy és mikor jön vissza.

Távozásakor csak rövid időre elegendő hideg élelmet vett, pénzt nem adott nekik, tüzelőről sem gondoskodott.

A vádhatóság kiemelte, a gyerekek párszor telefonon beszéltek az anyjukkal, a környezetükben titkolták, hogy a nő magukra hagyta őket. Igazolatlanul hiányoztak az iskolából, ketten megfáztak a fűtetlen családi házban, napokig nem ettek és nem tisztálkodtak megfelelően.

A nő végül iskolai jelzésre tért haza, de másnap pénz és élelmiszer biztosítása nélkül ismét férfi ismerőséhez utazott azzal, hogy a gyerekek felügyeletét nem kívánja ellátni. A gyerekek rokonokhoz költöztek, majd állami intézményben helyezte el őket a gyámhatóság.

A Fonyódi Járási Ügyészség a nő ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságra benyújtott vádiratában.

gyerek

kaposvár

vádemelés

szülő

ellátás

anya

gondatlanság

somogy vármegye

felelőtlenség

Bauer Bence: a Merz-kormány bajban van, míg az AfD akár már kormányt is tudna alakítani

Bauer Bence: a Merz-kormány bajban van, míg az AfD akár már kormányt is tudna alakítani
Egy éve, hogy megalakult a szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével, egy kis döccenővel, mert első szavazásra nem jött össze a többség. A német kormány egyéves mérlegéről Bauer Bencét, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztük. Szerinte a jelenlegi kormány nem biztos, hogy ki tudja húzni 2029-ig.
Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyalt

Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyalt

Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön Rómában Giorgia Melonival egyeztet, miközben Budapesten a Tisza Párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását a szombati alakuló ülésre. A kormányalakítás gyakorlati előkészítését Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa koordinálja. Az NVI elnöke jogsértőnek nevezte a jelenlegi választókerületi térképet. A Fidesz jövőjét illetően a Magyar Hang szerint Orbán Viktor köre névváltást és teljes átszervezést fontolgat, miközben a Medián friss mérése szerint a Tisza támogatottsága 61 százalékra nőtt, a Fideszé pedig 21 százalékra esett vissza.

Évekig hallgatott, most kitálalt Azahriah: így szedte le az első menedzsere az összes pénzét

Évekig hallgatott, most kitálalt Azahriah: így szedte le az első menedzsere az összes pénzét

Azahriah a Kadarkai Endre műsorában elárulta, hogy első menedzsere 2021-ben a teljes éves koncertbevétellel együtt eltűnt.

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Ther World Health Organization says it is not in the same situation as with Covid-19 because hantavirus spreads differently.

