ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.77
usd:
334.32
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Patáliát csaptak a pálinka körül – börtönbe kerülhetnek

Infostart

A perpatvar során mindhárom elítélt tudatmódosító szer hatása alatt állt.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság két férfit 7, illetve 3 év, míg női társukat 6 év börtönbüntetésre ítélt egy önbíráskodás bűntette miatt indult ügyben – közölte a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya.

A vádlottak egy pálinkaeladással kapcsolatos elszámolási vita miatt 2023. július 21-én rátámadtak a sértettre az egyik budapesti bevásárlóközpontban. Az I. rendű vádlott egy 27 centiméteres fémollóval fenyegette a férfit, akit az eszközzel kis erővel hasba is bökött és le is fejelt. A II. rendű terhelt miután a sértett kezéből a táskát kitépte, helyszínen tartózkodó barátnőjétől is pénzt követelt, majd a nő zsebéből erőszakkal kivett 7.000 forintot, dulakodni kezdtek és a hátizsákját is lerángatta róla. A III. rendű vádlott koordináló szerepben volt jelen: ő kezdeményezte a találkozót és ő szólította fel a sértettet a pénz átadására. Az összetűzésnek a helyszínre érkező biztonsági szolgálat vetett véget.

A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe a részbeni beismerő vallomásokat, a vádlottak megbánó magatartását, a II. és III. rendű terhelt esetében a sértetti megbocsátást, míg a III. rendű illetően annak egészségügyi állapotát, valamint azt, hogy kiskorú gyermekek eltartásáról gondoskodik. Súlyosító körülmény volt, hogy a bűncselekményt fényes nappal, nyilvános helyen követték el, valamint az is, hogy mindhárom vádlott tudatmódosítószer hatása alatt állt. Az I. rendű vádlott terhére értékelte a bíróság a büntetett előéletét, valamint azt, hogy tettét szabadulását követően rövid időn belül, büntetőeljárás hatálya alatt követte el. A II. rendű terheltnél súlyosító körülmény volt többek között, hogy az elkövetéskor felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejének hatálya alatt állt. Az ítélet nem jogerős, azzal szemben a vádlottak és védőik fellebbeztek.

Kezdőlap    Bűnügyek    Patáliát csaptak a pálinka körül – börtönbe kerülhetnek

pálinka

fővárosi törvényszék

verekedés

olló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×