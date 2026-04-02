Patáliát csaptak a pálinka körül – börtönbe kerülhetnek

A Pesti Központi Kerületi Bíróság két férfit 7, illetve 3 év, míg női társukat 6 év börtönbüntetésre ítélt egy önbíráskodás bűntette miatt indult ügyben – közölte a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya.

A vádlottak egy pálinkaeladással kapcsolatos elszámolási vita miatt 2023. július 21-én rátámadtak a sértettre az egyik budapesti bevásárlóközpontban. Az I. rendű vádlott egy 27 centiméteres fémollóval fenyegette a férfit, akit az eszközzel kis erővel hasba is bökött és le is fejelt. A II. rendű terhelt miután a sértett kezéből a táskát kitépte, helyszínen tartózkodó barátnőjétől is pénzt követelt, majd a nő zsebéből erőszakkal kivett 7.000 forintot, dulakodni kezdtek és a hátizsákját is lerángatta róla. A III. rendű vádlott koordináló szerepben volt jelen: ő kezdeményezte a találkozót és ő szólította fel a sértettet a pénz átadására. Az összetűzésnek a helyszínre érkező biztonsági szolgálat vetett véget.

A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe a részbeni beismerő vallomásokat, a vádlottak megbánó magatartását, a II. és III. rendű terhelt esetében a sértetti megbocsátást, míg a III. rendű illetően annak egészségügyi állapotát, valamint azt, hogy kiskorú gyermekek eltartásáról gondoskodik. Súlyosító körülmény volt, hogy a bűncselekményt fényes nappal, nyilvános helyen követték el, valamint az is, hogy mindhárom vádlott tudatmódosítószer hatása alatt állt. Az I. rendű vádlott terhére értékelte a bíróság a büntetett előéletét, valamint azt, hogy tettét szabadulását követően rövid időn belül, büntetőeljárás hatálya alatt követte el. A II. rendű terheltnél súlyosító körülmény volt többek között, hogy az elkövetéskor felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejének hatálya alatt állt. Az ítélet nem jogerős, azzal szemben a vádlottak és védőik fellebbeztek.