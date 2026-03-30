ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.14
usd:
339.64
bux:
122254.36
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy fenyegetően vicsorgó fekete kutya.
Nyitókép: Pixabay

Öltek a kutyái – Úgy tűnik, nem elég a büntetése

Infostart / MTI

Az első fokon kiszabott büntetés súlyosítását indítványozza a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség azzal a szentesi férfivel szemben, akinek kutyái két járókelőt támadtak meg az utcán és egyikük halálát okozták – közölte Lajkó Szilvia szóvivő hétfőn.

Az első fokú ítélet szerint az elkövető kertes házának udvarán tartotta kutyáit, amelyek nem rendelkeztek oltással, azonosító csippel, ápolatlanok voltak, a gazdájuk nem foglalkozott velük, holott fajtájuk speciális nevelést, odafigyelést igényelt volna. A 2021. augusztus 20-i tűzijáték a kutyákat felingerelte, és az állatok kijutottak az utcára, ahol a hajnali órákban megtámadtak egy hazafelé tartó gyalogost, majd később egy arra kerékpárral közlekedő idős hölgyet. A gyalogos a támadás következtében a helyszínen életét vesztette, míg az idős hölgy nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Szegedi Törvényszék az állatok gazdáját gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett testi sértés vétsége miatt két év öt évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte.

Az első fokú ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosítás, hosszabb tartamú és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása, míg a védelem felmentés, illetve enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint mivel az elkövető nem tartott be az alapvető, a biztonságos állattartásra vonatkozó normákat, az eljárás során nem tanúsított megbánást, nem kért bocsánatot az áldozatoktól, illetve a családtagjaiktól, a kiszabott büntetés aránytalanul enyhe, annak lényeges súlyosítása indokolt.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik – áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Öltek a kutyái – Úgy tűnik, nem elég a büntetése

gyilkosság

kutya

szentes

büntetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
390-ig szédült a forint hétfőn

Érezhetően gyengült a forint a közel-keleti háború egy hónapja alatt, így a korábbi 380 alatti szintről 390-ig emelkedett az euró jegyzése. Az utóbbi napokban csökkentek a kilengések a magyar deviza piacán, de azt nem lehet állítani, hogy immunis lenne a háborús hírekre a magyar deviza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos tévhitben él az öröklés kapcsán a legtöbb magyar: nagyot koppannak a hagyatéki tárgyaláson

A közjegyzők onnan számítva, hogy megkapták a dokumentumokat az önkormányzattól, túlnyomó részben egy éven belül átadják a hagyatékot az örökösöknek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 09:01
Leszúrta a nejét, nem ússza meg
2026. március 29. 21:12
Az Interpol keresi a bukott síelnököt
×
×