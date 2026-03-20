Infostart.hu
2026. március 20. péntek
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Megverte a kalauzt, ezért most lecsukják

Infostart / MTI

A Szentendrei Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé azt a férfit, aki a szentendrei HÉV jegyvizsgálóját bántalmazta; 90 nap elzárásra ítélték – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A budakalászi férfi január 19-én a délutáni órákban HÉV-vel utazott Budakalászról Szentendrére két ismerősével; a háromfős társaság ittas volt, hangoskodott; agresszív viselkedésükkel zavarták az utasokat, emiatt többen átszálltak egy másik kocsiba és szóltak a jegyvizsgálónak, a bűnügy sértettjének.

A közfeladatot ellátó jegyvizsgáló felszólította a háromtagú társaságot, hogy hagyják el a szerelvényt, mire a vádlott és egyik társa megfenyegette azzal, hogy ha leszállítja őket, megverik. Egy utas is rájuk szólt, mire a két férfi az utas és a jegyvizsgáló felé köpött. Leszállításuk után a két férfi tovább fenyegetőzött, ezért a sértett elővette a telefonját, hogy értesíti a rendőrséget.

A vádlott ezt látva a jegyvizsgáló kezéből kiütötte a telefont, majd amikor a sértett lehajolt azt felvenni, a tarkóján egy alkalommal ököllel megütötte úgy, hogy a jegyvizsgáló a sínek közé esett.

Ezután a vádlott és társai távoztak a helyszínről. A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A férfit a rendőrök alig egy óra alatt elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki.

A Szentendrei Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította a büntetett előéletű férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt. A Szentendrei Járásbíróság a váddal egyezően bűnösnek mondta ki az elkövetőt, és 90 nap elzárásra ítélte.

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett
Az EU-csúcs csütörtöki napját követően Orbán Viktor éjszaka már rövid értékelést tartott, pénteken azonban bővebben is elemezte a helyzetet Brüsszelben. Mint mondta, „nem tekerték szőnyegbe és haza is engedik", mert „azt remélik a csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz”, olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök úgy fogalmazott: április 12-én, a magyar választásokon lesz majd a második csata, amit meg kell vívnia.
 

Gálik Zoltán az EU-csúcsról: Brüsszelben most időhúzás jön, várják a magyar választások eredményét

Szijjártó Péter: a migráció esetében is a jó megoldást választottuk, ez történik Ukrajna esetében is

Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt

Ursula von der Leyen: teljesíteni fogjuk Ukrajnának tett ígéretünket, így vagy úgy

Ukrajna bemutatta a Barátság olajvezeték helyreállítási tervét

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Teherán: likvidálták az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét is

Teherán: likvidálták az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét is

Ali Mohammed Naini egy ellene irányuló, célzott légicsapásban vesztette életét. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő előző este úgy fogalmazott: „gyors váltások lesznek” a Forradalmi Gárda vezetőségének élén...
 

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Váratlan húzás, Amerika feloldhatja az Irán elleni olajszankciókat

Benjamin Netanjahu két nagy bejelentést is tett az iráni háborúról

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

VIDEÓ
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Őrült csapkodás - megint irányt váltott a forint

Őrült csapkodás - megint irányt váltott a forint

Elmozdultak a globális kamatvárakozások, óriásit erősödött a dollár. A forintot nagyon rángatják az elmúlt napokban. Reggel óta veszik az olajat, a forint pedig megy utána. Most éppen 393 alatt a forint az euróval szemben, de továbbra is nagy a csapkodás.

Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik Szabi a pék: ebben a nagyvárosban nyílik a legendás pékség legújabb egysége

Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik Szabi a pék: ebben a nagyvárosban nyílik a legendás pékség legújabb egysége

Hello Esztergom, Szabi vagyok a Pék! - köszönt be a neves pékmester, aki bejelentette, hogy nem kell sokat várni rá, és Esztergomban is kóstolhatjuk valódi kovászos kenyerét.

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Overnight, Iran also launched rounds of missiles at Jerusalem, and there have been further attacks on Gulf states.

2026. március 19. 21:41
Három ember halálát okozta a bedrogozott sofőr
2026. március 19. 18:51
Sorozatos szeméremsértés a HÉV-en
