ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.74
usd:
323.29
bux:
125733.91
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Boldog házaspár a családi ház közelében, melynek a tetején napelemek vannak.Getty Images/Halfpoint Images
Nyitókép: Getty Images/Halfpoint Images

Ezeken a területeken javult a magyar családok helyzete 2010 óta

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

2010-ben még a magyar családok 80 százaléka nem tudott egy váratlan pénzügyi kiadással megbirkózni, mostanra jelentősen javult az arány.

A Kopp Mária Intézet legfrissebb kiadványa európai viszonylatban nyújt átfogó képet a magyar családok helyzetének alakulásáról. Bemutatja, az elmúlt 15 évben Magyarország milyen eredményeket ért el a családok támogatása és a lakosság életszínvonalának javítása terén. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott az InfoRádióban Fűrész Tünde, a KINCS elnöke.

Mint elmondta, azokat a területeket vizsgálták, amelyek a családok mindennapjai szempontjából meghatározóak. Az első és legfontosabb ezekből a munkaerőpiac, így például górcső alá vették, miként változott a foglalkoztatási szint Magyarországon. Európai összehasonlításban hazánkban nőtt a második legnagyobb mértékben a foglalkoztatás szintje.

Az édesanyák körében volt a foglalkoztatás terén a legnagyobb növekedés

– hangsúlyozta Fűrész Tünde.

Hozzátette, ez arra is hat, hogy miként alakult a magyarok életszínvonala, milyen megtakarításokkal rendelkeznek, és miként nőtt vagyonuk. A családok megtakarításai négyszeresükre nőttek 2010 óta. Korábban a váratlan pénzügyi kiadásokkal a magyarok közül 10-ből 8 család nem tudott megbirkózni, mostanra már 10-ből mindössze 3 családnak ilyen a helyzete.

Európában rajtunk kívül mindössze Csehországban és Szlovákiában maradhatnak otthon az édesanyák akár három éven keresztül a gyermek születése után. Ezen felül csak 8 olyan tagállam van az Európai Unióban, ahol az édesanyák fizetésük 100 százalékát megkapják a gyermek születése után. Fűrész Tünde hangsúlyozta, ezek mellett hazánkban a bölcsődei, és az óvodai ellátás is ingyenes.

Mi, magyarok fizetjük a legkevesebbet a rezsikiadásokra is. Nálunk egy átlagos háztartás évente körülbelül 250 ezer forintot fizet, miközben Lengyelországban ez az összeg 800 ezer forint, Csehországban 1 millió forint. Emellett míg Európa legtöbb országában csökken a lakástulajdonnal rendelkezők aránya, addig Magyarországon nőtt ez a részarány. 2010-ben 89 százalékos volt, manapság pedig már 92 százalékos. Összesen 6 európai ország van, ahol nőtt a lakástulajdonosok aránya – tette hozzá az elnök.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ezeken a területeken javult a magyar családok helyzete 2010 óta

kincs

családtámogatás

fűrész tünde

kopp mária intézet

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Magyarországon átlagban másfél évvel tovább tartanak a házasságok, mint az EU-ban
Magyarországon átlagban másfél évvel tovább tartanak a házasságok, mint az EU-ban
Házasság és közélet címmel szervezett konferenciát a Házasság hete alkalmából a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. Az esemény „Házasság és közéleti szerepvállalás” kerekasztalbeszélgetésén mások mellett Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár és férje, Varkoly Ádám, Szerencs alpolgármestere, valamint Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere és férje, Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezető mondta el történetét. Fűrész Tündével, a KINCS elnökével beszélgettünk
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
 

A kamionok felén téli gumi sincs – vízszintes hóvihar a nyugati határon

Mukics Dániel: a katasztrófavédelem egyelőre bírja az iramot, de ne terheljük feleslegesen!

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

VIDEÓ
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azt hitték, senki nem veszi észre: megdöbbentő módon lopták a bizalmas fájlokat az alkalmazottak

Azt hitték, senki nem veszi észre: megdöbbentő módon lopták a bizalmas fájlokat az alkalmazottak

Az FBI üzleti titkok ellopása és Iránba történő továbbítása miatt vett őrizetbe három, a Szilícium-völgyben dolgozó iráni származású mérnököt. A gyanúsítottak a Google-nál és más technológiai cégeknél fértek hozzá bizalmas információkhoz, beleértve a mobilprocesszorok biztonsági és kriptográfiai dokumentációját - számolt be a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!

Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!

A mai kvíz során olyan kifejezésekkel találkozhatsz, amelyek egykor természetes részei voltak a beszédnek, ma azonban már inkább fejtörőt jelentenek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's sweeping global tariffs struck down by US Supreme Court

Trump's sweeping global tariffs struck down by US Supreme Court

The Supreme Court rules with a 6-3 majority that Trump exceeded his authority when he imposed tariffs via a law reserved for national emergencies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 17:56
Tűz pusztított egy mezőgazdasági telepen
2026. február 20. 17:33
Mesterterv: brutális a nyomás Orbán Viktoron
×
×