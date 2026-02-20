Ezeken a területeken javult a magyar családok helyzete 2010 óta

A Kopp Mária Intézet legfrissebb kiadványa európai viszonylatban nyújt átfogó képet a magyar családok helyzetének alakulásáról. Bemutatja, az elmúlt 15 évben Magyarország milyen eredményeket ért el a családok támogatása és a lakosság életszínvonalának javítása terén. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott az InfoRádióban Fűrész Tünde, a KINCS elnöke.

Mint elmondta, azokat a területeket vizsgálták, amelyek a családok mindennapjai szempontjából meghatározóak. Az első és legfontosabb ezekből a munkaerőpiac, így például górcső alá vették, miként változott a foglalkoztatási szint Magyarországon. Európai összehasonlításban hazánkban nőtt a második legnagyobb mértékben a foglalkoztatás szintje.

Az édesanyák körében volt a foglalkoztatás terén a legnagyobb növekedés

– hangsúlyozta Fűrész Tünde.

Hozzátette, ez arra is hat, hogy miként alakult a magyarok életszínvonala, milyen megtakarításokkal rendelkeznek, és miként nőtt vagyonuk. A családok megtakarításai négyszeresükre nőttek 2010 óta. Korábban a váratlan pénzügyi kiadásokkal a magyarok közül 10-ből 8 család nem tudott megbirkózni, mostanra már 10-ből mindössze 3 családnak ilyen a helyzete.

Európában rajtunk kívül mindössze Csehországban és Szlovákiában maradhatnak otthon az édesanyák akár három éven keresztül a gyermek születése után. Ezen felül csak 8 olyan tagállam van az Európai Unióban, ahol az édesanyák fizetésük 100 százalékát megkapják a gyermek születése után. Fűrész Tünde hangsúlyozta, ezek mellett hazánkban a bölcsődei, és az óvodai ellátás is ingyenes.

Mi, magyarok fizetjük a legkevesebbet a rezsikiadásokra is. Nálunk egy átlagos háztartás évente körülbelül 250 ezer forintot fizet, miközben Lengyelországban ez az összeg 800 ezer forint, Csehországban 1 millió forint. Emellett míg Európa legtöbb országában csökken a lakástulajdonnal rendelkezők aránya, addig Magyarországon nőtt ez a részarány. 2010-ben 89 százalékos volt, manapság pedig már 92 százalékos. Összesen 6 európai ország van, ahol nőtt a lakástulajdonosok aránya – tette hozzá az elnök.