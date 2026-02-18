ARÉNA - PODCASTOK
Juszticia, az igazság allegorikus alakjának szobra, az igazságszolgáltatás jelképe.
Nyitókép: Pexels

Nincs kegyelem: tizenkét évet kapott a szegedi díler

Infostart / MTI

A férfi egy mélygarázsban rejtegette a több száz millió forint értékű „árut”, különböző formákban és kiszerelésben. A Szegedi Törvényszék most tizenkét évi fegyházbüntetést szabott ki rá.

Tizenkét év fegyházbüntetéssel sújtott a Szegedi Törvényszék egy férfit, aki elfogása előtt több mint 300 millió forint értékű drogot halmozott fel autójában. Az ügyészség súlyosabb büntetésért fellebbezett – tájékoztatott kedden a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Grósz Tamás felidézte, a férfival szemben 2024. március 27-én emeltek vádat jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének bűntette miatt.

A vádlott egy szegedi társasházban bérelt egy mélygarázst, ott leparkolt egy autót, és abban tárolta a drogot, onnan vette magához az aktuálisan eladásra szánt mennyiséget. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai 2022. december 29-én éppen egy ilyen alkalommal ütöttek rajta a vádlotton. A garázsban a rendőrök megtaláltak és lefoglaltak több ezer kábítószer tartalmú tablettát, mintegy öt kiló tiszta hatóanyagtartalmú marihuánát, több száz gramm tiszta kokaint, mintegy két kilogramm tiszta amfetamint, valamint kábítószer csomagolásához szükséges anyagokat, mérleget.

A vármegyei főügyészség álláspontja szerint a vádlottal szemben a büntetési célokat jobban szolgáló, szigorúbb büntetés indokolt. Ezért a vádhatóság az ítélettel szemben súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabásáért jelentett be fellebbezést – tudatta az ügyész.

