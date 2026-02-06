ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőr éppen megbilincsel egy férfit.
Nyitókép: Pexels

Letartóztathatják az autót gyerekkel együtt ellopó férfit

Infostart / MTI

A férfi csak utólag vette észre, hogy az ellopott járműben benne maradt a sértett egyik gyermeke is, úgyhogy út közben kitette a kisfiút az egyik településen.

A Nagykátai Járási Ügyészség több rendbeli minősített lopás bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozza a letartóztatását annak a férfinak, aki úgy vitt el egy kocsit, hogy benne volt a tulajdonos gyereke – közölte pénteken a Pest Vármegyei Főügyészség.

A közlemény szerint az ügy gyanúsítottja szerdán 7 óra körüli időben megjelent egy Nagykáta közeli településen lévő bölcsődénél, ahová egy édesapa – a bűnügy sértettje – ekkor vitte be a gyermekét. Amíg a férfi kisebbik gyermekével bement, a személygépkocsit járó motorral a bölcsőde előtt hagyta, amelyben benne ült nagyobbik gyermeke.

A gyanúsított beült a kocsiba, és elhajtott, ám miután észlelte, hogy az autóban egy kisfiú ül, a gyermeket egy közeli településen kitette.

A fiút egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz. A férfi – lebukásának elkerülése érdekében - eltávolította a gépkocsi rendszámait, majd Újszászra ment – ismertették.

Az ügyészségi közlemény szerint a férfi úgy vezette az autót, hogy korábban a bíróság engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt 10 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. A férfiról az is kiderült, hogy az elmúlt fél évben már legalább öt alkalommal tulajdonított, illetve vitt el különböző helyekről autókat.

Az ügyészség szerint a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatása azért indokolt, mert az újabb bűncselekményeket a korábbi gyanúsítotti kihallgatása után követte el, azaz az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás sem tartotta vissza a bűncselekmények elkövetésétől. Reálisan lehet attól tartani, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el. A férfi esetében annak lehetősége is fennáll, hogy kényszerintézkedés nélkül bizonyítékokat tüntetne el, tanúkat befolyásolna.

A letartóztatásról a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni pénteken.

Vietnám újabb amerikai inváziótól tart, és titkos védelmi terven dolgozik

Vietnám újabb amerikai inváziótól tart, és titkos védelmi terven dolgozik
Több mint fél évszázaddal a vietnami háború lezárása után a hanoi katonai vezetés továbbra is mély bizalmatlansággal tekint az Egyesült Államokra. Egy 2024-ben készült, most kiszivárgott katonai terv arra épül, hogy „Washington ürügyet kereshet egy újabb agresszió elindítására” – miközben hivatalosan, a két ország arról beszél, hogy soha nem volt ilyen jó köztük a partnerség.
Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”

Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”

Ezüstérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott a Madeirán rendezett Európa-bajnokságon. Az InfoRádió Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót, a női csapat korábbi szövetségi kapitányát kérte értékelésre. Szerinte spirituális tudás kell egy döntő megnyeréséhez, de a női válogatott az elmúlt három világversenyen döntőt játszott, a fiatalok pedig már nyertek is ifjúsági játékosokként.
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
