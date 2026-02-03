ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd
Cannabis harvest for producing medine
Nyitókép: David Trood / Getty Images

Egy kábítószer miatti kutatás közben hirtelen betoppant egy második jómadár is

Infostart

A fővárosi rendőrök a két férfitól közel 1,3 kilogramm marihuánát foglaltak le, összesen mintegy 5 millió forint értékben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói január 30-án este kerületi lakásában elfogták a 31 éves T. Dávidot, mert ott információk szerint kábítószert árult – írja beszámolójában a BRFK. A rendőrök kutatást tartottak, és lefoglaltak több mint 1,2 kilogramm, vákuumozott zacskóba csomagolt, droggyanús növényi származékot, egy tucat kiporciózott, alufóliába csavart, kábítószergyanús növényi származékot, mérleget, valamint 290 ezer forintot.

A kutatás közben megjelent a lakásnál a 29 éves B. Zsolt. A rendőrök átvizsgálták a ruházatát, melyből előkerült több mint egymillió forint, valamint 6,7 gramm kábítószergyanús növényi származék. A nyomozók átkutatták B. Zsolt autóját is, ahol szintén találtak droggyanús növényi származékokat: összesen 68,4 grammot.

Előállították a két férfit a kerületi rendőrkapitányságra, és mintát vettek tőlük, ami THC-ra pozitív eredményt mutatott. Mindkettőjüket kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.

A lefoglalt növényi származék az adatok alapján marihuána, aminek feketepiaci értéke meghaladhatja az ötmillió forintot, ezzel a rendőrök mintegy 1300 adagot vontak ki a forgalomból.

