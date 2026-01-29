ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.32
usd:
317.93
bux:
127890.41
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
a close-up view of a police vehicle with blue lights patrolling near a public park with the windows and doors closed
Nyitókép: aire images/Getty Images

Tragédia Pacsán: véres ruhában bolyongott, estére elfogták

Infostart

Engedély nélkül tartott fegyvereket és lőszereket is találtak annak a 62 éves német férfinak a somogyi otthonában, akit a Pacsán történt emberölés gyanúsítottjaként vettek őrizetbe szerda éjszaka; a gyilkossághoz használt kés az autójából került elő – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Sznopek Veronika felidézte, hogy szerdán negyed egy körül egy kerítésbe kapaszkodó, vérző nő kért segítséget Pacsán, a Gagarin utcában az ott dolgozó munkásoktól, akik mentőt hívtak. Egy éppen arra járó, szolgálaton kívüli mentős azonnal megkezdte a 70 éves német nő ellátását.

A helyszínre érkező rendőrök a 66 éves, több mellkasi szúrással megsebesített, szintén német állampolgárságú férjre a házaspár családi házában találtak rá.

A nőt máj- és tüdősérülésekkel mentőhelikopter szállította kórházba, megműtötték, de továbbra is életveszélyes állapotban, lélegeztetőkészüléken van. Férjét szív- és gyomortájékon érte több szúrás, ezek következtében meghalt.

A szóvivő hozzátette: a forró nyomon indult vizsgálat közben újabb bejelentés érkezett, ezúttal arról, hogy a város határában találkozott valaki egy véres ruházatban és véres fejjel bolyongó férfival. Arra a kérdésre, hogy szükség-e van-e segítségre, a férfi németül nemmel válaszolt, és továbbment.

A rendőrök a térfigyelő kamerák átnézése mellett nyomkövető kutyával és drónnal keresték a feltételezett elkövetőt, akinek egy bozótos területen megtalálták a vérrel szennyezett ruhadarabjait. A tettes a távolabb leparkolt autójával távozott a helyszínről.

Sznopek Veronika elmondta: miután sikerült azonosítani a német férfit, elfogatóparancsot adtak ki ellene. Végül este tíz óra után, a Somogy vármegyei Varászlón lévő otthonában fogták el.

A házkutatás során két, engedély nélkül tartott fegyvert és lőszereket foglaltak le a gyanúsítottól, az autójában pedig megtalálták azt a kést, amit Pacsán használt.

A férfit előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés kísérletével, valamint lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsítják. Nem tett vallomást, tagadta a tettét.

A rendőrség kezdeményezte a letartóztatását. Az eset kapcsán életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnak rá – jelezte a szóvivő.

Bontó Katalin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati alosztályának vezetője az MTI kérdésére elmondta: egyelőre csak feltételezik, hogy valamiféle elszámolási vita lehetett az indíték, mert a gyanúsított férfi korábban többször is végzett ház körüli munkákat a négy éve Pacsán élő házaspár otthonában.

Hogy a gyanúsított korábban követett-e el bűncselekményt, arra a német hatóságoktól várnak még választ a zalai rendőrök - tette hozzá az alosztályvezető.

Kezdőlap    Bűnügyek    Tragédia Pacsán: véres ruhában bolyongott, estére elfogták

rendőrség

emberölés

gyanúsított

fegyver

lőszer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Zsolt a vízilabda-Eb után: látható volt egyfajta fejlődés a két világverseny között

Varga Zsolt a vízilabda-Eb után: látható volt egyfajta fejlődés a két világverseny között

Kudarc vagy siker, esetleg mindkettő a belgrádi Eb-ezüst? Fel lehet-e készülni arra, hogy tizenkétezren üvöltenek a medence partján minden magyar támadásnál, a hazaiaknak szurkolva? Mekkora a stáb szerepe egy válogatottnál? Változhat-e a keret, visszatérhetnek-e akár világbajnokok 2026 későbbi feladataira? Minderről beszélt Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, olimpiai bajnok az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

24 gólós siker után Eb-középdöntős a női válogatott

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erőre kapott a forint

Erőre kapott a forint

Mozgalmasan alakultak az elmúlt napok a devizapiacokon: a legnagyobb változások a dollárban és a jenben következtek be, de a forint szintén komoly hullámvasútra került. A Fed tegnapi kamatdöntése után rövid időre megállt a zöldhasú gyengülése, de a hajnali órákban ismét egyre többen kezdtek a dollár ellen fogadni, így ma reggel ismét a 2021-2022-es csúcsok közelében jártak a jegyzések. A mai nap egyelőre az elmúlt napok nagy mozgásainak korrekciójáról szól a dollár és a forint háza táján is, előbbi erősödő, utóbbi inkább gyengülő trendet mutat a nap folyamán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra inkasszózták a főváros számláját

Újra inkasszózták a főváros számláját

A szolidaritási hozzájárulás körüli vita új szintre lépett: a kincstár már nem tárgyal, hanem levonja a pénzt Budapesttől.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's border tsar suggests possible drawdown in Minneapolis if officials 'co-operate'

Trump's border tsar suggests possible drawdown in Minneapolis if officials 'co-operate'

Tom Homan has been deployed after two people were shot dead by federal agents in the city in less than a month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 21:54
Akciófilmbe illő pillanatok a Balatonnál: kommandósok fékezték meg a lövöldöző férfit – videó
2026. január 29. 17:26
Borzalom egy debreceni albérletben
×
×
×
×