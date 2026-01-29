Tragédia Pacsán: véres ruhában bolyongott, estére elfogták

Sznopek Veronika felidézte, hogy szerdán negyed egy körül egy kerítésbe kapaszkodó, vérző nő kért segítséget Pacsán, a Gagarin utcában az ott dolgozó munkásoktól, akik mentőt hívtak. Egy éppen arra járó, szolgálaton kívüli mentős azonnal megkezdte a 70 éves német nő ellátását.

A helyszínre érkező rendőrök a 66 éves, több mellkasi szúrással megsebesített, szintén német állampolgárságú férjre a házaspár családi házában találtak rá.

A nőt máj- és tüdősérülésekkel mentőhelikopter szállította kórházba, megműtötték, de továbbra is életveszélyes állapotban, lélegeztetőkészüléken van. Férjét szív- és gyomortájékon érte több szúrás, ezek következtében meghalt.

A szóvivő hozzátette: a forró nyomon indult vizsgálat közben újabb bejelentés érkezett, ezúttal arról, hogy a város határában találkozott valaki egy véres ruházatban és véres fejjel bolyongó férfival. Arra a kérdésre, hogy szükség-e van-e segítségre, a férfi németül nemmel válaszolt, és továbbment.

A rendőrök a térfigyelő kamerák átnézése mellett nyomkövető kutyával és drónnal keresték a feltételezett elkövetőt, akinek egy bozótos területen megtalálták a vérrel szennyezett ruhadarabjait. A tettes a távolabb leparkolt autójával távozott a helyszínről.

Sznopek Veronika elmondta: miután sikerült azonosítani a német férfit, elfogatóparancsot adtak ki ellene. Végül este tíz óra után, a Somogy vármegyei Varászlón lévő otthonában fogták el.

A házkutatás során két, engedély nélkül tartott fegyvert és lőszereket foglaltak le a gyanúsítottól, az autójában pedig megtalálták azt a kést, amit Pacsán használt.

A férfit előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés kísérletével, valamint lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsítják. Nem tett vallomást, tagadta a tettét.

A rendőrség kezdeményezte a letartóztatását. Az eset kapcsán életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnak rá – jelezte a szóvivő.

Bontó Katalin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati alosztályának vezetője az MTI kérdésére elmondta: egyelőre csak feltételezik, hogy valamiféle elszámolási vita lehetett az indíték, mert a gyanúsított férfi korábban többször is végzett ház körüli munkákat a négy éve Pacsán élő házaspár otthonában.

Hogy a gyanúsított korábban követett-e el bűncselekményt, arra a német hatóságoktól várnak még választ a zalai rendőrök - tette hozzá az alosztályvezető.