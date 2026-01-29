ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök
Man in handcuffs
Nyitókép: FOTOKITA/Getty Images

A Magyarországon élő németeket megkéselő férfi rendőrkézre került

Infostart / MTI

Csütörtökre virradó éjjel elfogták a rendőrök a pacsai emberölés gyanúsítottját, egy német állampolgárt, a férfi szerdán egy német házaspárra támadt otthonukban, a késelésbe a férj belehalt - tájékoztatta a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtök reggel

Szerdán nem sokkal 12 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Pacsán egy házaspárt megkéseltek. A német állampolgárságú 66 éves férfira holtan találtak rá családi házukban, 70 éves, szintén német állampolgárságú feleségét életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol megműtötték.

Sznopek Veronika szóvivő közlése szerint a rendőrség még éjszaka körözést adott ki egy 63 éves német állampolgár ellen, akit csütörtökre virradóra elfogtak. A férfi megalapozottan gyanúsítható a szerdai, pacsai emberöléssel. Csütörtök reggel még tartott az elszámoltatása - tette hozzá.

Mint arról az Infostart is beszámolt, szerdán szúrt sebekkel találtak rá egy német művész házaspárra a Zala vármegyei Pacsán.

A rendőrség közlése szerint nem sokkal dél után érkezett a bejelentés, hogy a nőt szúrt sebekkel találták meg, őt a mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Férjét a pár otthonában találták meg, ő a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A Magyarországon élő németeket megkéselő férfi rendőrkézre került

