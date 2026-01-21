ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
Bordás József rendõr fõtörzsõrmester (b) és Márton Miklós rendõr fõtörzszászlós, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság lovas járõrei néznek be egy tanyára a Nyíregyházához közeli Felsõsimán 2020. április 20-án. A koronavírus-járvány miatt meghosszabbított kijárási korlátozás ideje alatt a Nyíregyháza környéki bokortanyákban élõk biztonsága érdekében rendszeresen tesznek látogatást a lovas járõrök és amennyiben valaki segítségre, ellátásra szorul, akkor közvetítenek az illetékes szervek felé.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Nekihajtott a lovas rendőröknek, majd felgyújtotta az autóját

Infostart / MTI

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta egy férfival szemben, akit hivatalos személy elleni erőszakkal és közúti veszélyeztetéssel gyanúsítanak, miután autójával nekihajtott egy lovas rendőrnek.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint január 14-én egy Pest megyei településen rendőrök ellenőrizték az erdőket, amikor egy gépkocsit próbáltak megállítani, ám a sofőr a rendőri jelzésre nem állt meg, hanem a havas úton továbbra is nagy sebességgel hajtott.

Az egyik lovas járőrnek félre kellett ugratnia az autó elől, a másik rendőr azonban már nem tudta elkerülni: a jármű a lova hátsó lábainak ütközött. Az ütközés kisebb sérülést okozott a lónak.

A férfi még ezután sem állt meg, a helyszínt elhagyta, és egy tanyán felgyújtotta a kocsiját, majd hazament – tették hozzá.

A nyomozó ügyészek az elkövetőt őrizetbe vették, majd hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi kihallgatásakor elismerte a bűncselekmények elkövetését – áll a közleményben.

