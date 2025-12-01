Beakadt a tolvajnak: e-roller, e-roller!

A budaörsi rendőrök elfogták azt a 36 éves férfit, aki hosszú hónapok alatt több település vasútállomásán sorozatban lopta el a lezárt elektromos rollereket. A nyomozók a különböző helyszíneken készült kamerafelvételeket elemezve rövid időn belül azonosították K. Pált, akit már korábbról, hasonló bűncselekmények elkövetése miatt jól ismertek – olvasható a Police.hu portálon.

A lopássorozat még 2024 nyarán kezdődött. A férfi július végén a pilisvörösvári vasútállomás kerékpártárolójából vitt el egy 150 000 forint értékű elektromos rollert, amit később a nyomozók megtaláltak és azt visszaadták jogos tulajdonosának. Másnap Piliscsabán, szintén a vasútállomás tárolójából lovasított meg egy elektromos rollert. Egy évvel később ismét portyára indult a vörösvári állomásra, majd néhány nappal később már Budapesten, egy irodaház zárt udvarból lopott el egy több mint félmillió forint értékű, nagy teljesítményű rollert, a rajta lévő GPS-szel és táskával együtt. Pár hónap kihagyás után, idén novemberben újra több helyszínen tűnt fel. A solymári állomásról két alkalommal vitt el rollereket, de újra visszatért a piliscsabai állomásra is.

A nyomozók végül Piliscsabán fogták el a tolvajt, akit őrizetbe vétele mellett hallgattak ki gyanúsítottként. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.