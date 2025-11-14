ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Felkavaró részletek a szolnoki gyilkosságról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség emberölés büntette miatt indítványozta egy 22 éves férfi letartóztatását, aki Szolnokon megölte volt élettársát. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását az indítvánnyal egyezően elrendelte – közölte a Szolnok Járási Ügyészség pénteken.

Közleményük szerint a férfi volt élettársa, a későbbi sértett szerdán reggel megjelent a férfi által lakott, de közösen bérelt szolnoki lakásban azért, hogy számon kérje, mivel a férfi az ő bankkártyájával rendelt magának különböző árucikkeket az interneten. A volt élettársak veszekedni kezdtek, végül a sértett indulni készült. A férfi ekkor az ajtóból visszarántotta, a száját befogta és egy konyhakéssel több alkalommal a nyakát hátulról a gégéjénél megvágta, majd egy másik késsel a még ellenálló sértettet több alkalommal fej-nyaktájékon megszúrta. A sértett vérvesztés, valamint légzési és keringési elégtelenség miatt a helyszínen meghalt – írták.

A férfi a nő holttestét az erkélyen lévő felhajtható tetejű padba helyezte, a lakást a vértől feltakarította, a véres takarítási eszközöket kidobta, ezt követően pedig volt élettársa telefonjáról, annak nevében üzeneteket küldött, így igyekezve alibit biztosítani magának.

A férfi továbbá az esti órákban az elkövetés során használt egyik kést egy erdőnél lévő csatornába dobta – tették hozzá.

A főügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye, továbbá azért, mert a bizonyítás meghiúsítása érdekében tárgyi bizonyítási eszközt rejtett el – áll a közleményben.

