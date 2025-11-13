ARÉNA - PODCASTOK
Police light on a car of the german police
Nyitókép: fhm/Getty Images

Holtan találtak egy fiatal nőt szolnoki otthonában

Infostart / MTI

Holtan találtak egy fiatal nőt otthonában Szolnokon – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint csütörtök hajnalban érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szolnoki lakásban holtan találtak egy nőt.

A helyszíni intézkedések jelenleg is tartanak.

