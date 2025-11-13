Holtan találtak egy fiatal nőt szolnoki otthonában

A Gazdasági Versenyhivatal lezárta a Lidl Magyarország ellen indított versenyfelügyeleti eljárását, amelyben a kiskereskedelmi lánc árelsőségi állításait vizsgálták. A vállalat komplex kötelezettségvállalást tett, amely szigorúbb belső szabályozást és az Árfigyelő rendszerre való egyértelmű hivatkozást tartalmaz - közölte a közölte a hatóság.