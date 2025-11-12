Szatyorba rejtett csőbomba robbant – videón a TEK akciója

Egy eladó feliratú táblát és egy sárga nejlon szatyrot talált háza kerítésére akasztva november 8-án reggel egy 67 éves monorierdői nyugdíjas. A házba indult a csomaggal, amikor az abban elhelyezett robbanószerkezet felrobbant, amitől súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett.

A Pest vármegyei rendőrség nyomozói még aznap rátalálak az áldozat 66 éves sógorára, aki gyanújuk szerint legyártotta, és elhelyezte a házi készítésű bombát. A bíróság döntése alapján a gyanúsított – aki tagadta a bűncselekmény elkövetését – letartóztatásba került.