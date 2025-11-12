ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 12. szerda
A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai a VII. kerületi Szövetség utca egyik lakóházánál 2016. október 28-án, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy lakónál fegyvert vagy annak utánzatát látták. A TEK munkatársai az ingatlanban elfogtak két férfit, akiket átadtak a kerületi rendőrkapitányság beosztottjainak. Az elsődleges adatok szerint a férfiaknál airsoft-, vagyis szabadidős célú, műanyag golyót kilövő fegyver volt.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Szatyorba rejtett csőbomba robbant – videón a TEK akciója

Infostart / MTI

A Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el azt a 66 éves férfit, aki egy csőbombával okozott súlyos sérülést 67 éves apósának – közölte a rendészeti államtitkárság szerdán a Facebook-oldalán.

Egy eladó feliratú táblát és egy sárga nejlon szatyrot talált háza kerítésére akasztva november 8-án reggel egy 67 éves monorierdői nyugdíjas. A házba indult a csomaggal, amikor az abban elhelyezett robbanószerkezet felrobbant, amitől súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett.

A Pest vármegyei rendőrség nyomozói még aznap rátalálak az áldozat 66 éves sógorára, aki gyanújuk szerint legyártotta, és elhelyezte a házi készítésű bombát. A bíróság döntése alapján a gyanúsított – aki tagadta a bűncselekmény elkövetését – letartóztatásba került.

