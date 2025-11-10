Netes pedofilokat csuktak le Németországban

A 43 és 69 év közötti öt férfi - akiknek lakhelye Észak-Rajna-Vesztfáliában, Alsó-Szászországban, Schleswig-Holsteinben, illetve Bajorországban található - moderátorként vagy adminisztrátorként dolgozott az "Alice Csodaországban" elnevezésű platformon. Ezen a felhasználók a világ minden tájáról cserélgethettek egymás között olyan fotókat és videófelvételeket, amelyeken lánygyermekek, köztük csecsemők súlyos szexuális bántalmazása is látható volt.

A tavaly szeptemberi darkweb-razzia során hat németországi tartományban hajtott végre házkutatásokat a rendőrség.

Az akciókban több mint 1500 laptopot és mobiltelefont, továbbá 94 doboznyi DVD-t és videókazettát foglaltak le.

Észak-Rajna-Vesztfália belügyminisztere, Herbert Reul a razzia után tett nyilatkozatában "meghökkentően nagy kiterjedésűnek" nevezte a platformot, több százezresre becsülve látogatói számát. A házkutatások során csak az egyik gyanúsított számítógépén 13,5 terabyte-nyi kompromittáló adatot találtak, mintegy 3,4 millió fényképet.

Négy vádlottal szemben még nem jogerős az ítélet, míg az ötödik elfogadta azt; valamennyien elismerték bűnösségüket. Záróbeszédében mind az öt vádlott védőügyvédje elismerte, hogy ügyfeleik a "legsúlyosabb bűncselekményeket" követték el, de azzal érveltek, hogy figyelembe kell venni a beismerő vallomásukat.