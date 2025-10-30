ARÉNA - PODCASTOK
Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA)
Nyitókép: Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA)

Kirámolták a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget

Infostart

Két munkatárs, valamint egy szerződéses tanácsadó az elmúlt években több mint másfélmillió eurót (587 millió forintot) lopott el a Nemzetközi Atlétikai Szövetségtől (WA).

A szervezet csütörtöki közleménye szerint a hiányra az új pénzügyi vezetés által elrendelt éves ellenőrzés során derült fény. Ezt követően indult belső nyomozás az ügyben, amit szerződésbontások és büntetőjogi feljelentések követtek.

"Az ügy részleteit nyomozás céljából átadtuk az illetékes jogi és igazságügyi hatóságoknak" - áll a WA közlésében. A szervezet korábban közzétett adataiból kiderült, hogy az elmúlt évben 59,8 millió dollár (20 milliárd forint) volt a bevétele, ami 10,5 százalékkal magasabb szám, mint az azt megelőző esztendőben.

"Túl sok szövetség söpri a szőnyeg alá ezeket az incidenseket, de mi nem ilyenek vagyunk" - fogalmazott Sebastian Coe elnök.

