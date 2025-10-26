ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap Dömötör
Nyitókép: Unsplash.com

A levegő urai ellen lépett fel az adóhivatal

Infostart

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal eleplezett egy olyan adózási gyakorlatot, amelyben repülési szolgáltatásokat kínáló cégek egyesületi formában, kedvezményes adózás mellett folytattak üzletszerű tevékenységet. A hatóság szerint a vizsgált vállalkozások valójában élményrepülést értékesítettek, de költségmegosztásként tüntették fel a bevételeiket, elkerülve ezzel az adófizetést.

A NAV Zala vármegyei revizorai olyan szervezeteket vizsgáltak, amelyek egyesületi formában működtek. Egyikük esetében a megalakulást követő négy évben több mint 3000 számlát állítottak ki, összesen 173 millió forint értékben, miközben alanyi adómentesnek vallották magukat, és beszámolójuk szerint nem végeztek adóköteles gazdasági tevékenységet.

A szervezet a szolgáltatást „megosztott költségű repülésként” hirdette, azt állítva, hogy a befolyó összeg nem ellenérték, hanem csak a repülés közvetlen költségeinek megosztása a fedélzeten tartózkodók között. A NAV azonban több száz utast keresett meg, akik egyöntetűen nyilatkoztak arról, hogy valójában élményrepülést vásároltak, és szó sem volt költségmegosztásról. Emellett a folyamatos hirdetések is üzletszerű tevékenységre utaltak.

Adóhiány és bírság

A NAV megállapította, hogy az egyesület valójában vállalkozási tevékenységet folytatott, ráadásul az egyik évben átlépte az alanyi adómentesség értékhatárát is. A revizorok a vizsgált időszakra mintegy 20 millió forint áfahiányt tártak fel, és megközelítőleg

10 millió forint bírságot szabtak ki.

Mivel a gazdasági működésből származó bevétel meghaladta az éves összesített bevétel 60 százalékát, a NAV törvényességi ellenőrzést is kezdeményezett, amely az egyesületi forma elvesztésével járhat.

A NAV javasolja a szektor szereplőinek, hogy vizsgálják felül könyvelésüket és adózási gyakorlatukat, elkerülve ezzel a kedvezményes adózási lehetőségek elvesztését és a szankciókat.

