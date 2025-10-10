ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Börtönbe megy a Mosoni-Duna Aquamanje

Infostart

A többszörösen visszaeső orvhalászt a bíróság egy időre kivonta a forgalomból, miután szigonnyal fogott ki egy méretes pontyot.

Az ügyészség vádirata szerint 2023. augusztusának egyik napján egy 58 éves férfi a déli órákban megjelent a Mosoni-Duna győri szakaszán. Itt búvárpipával, búvárszemüveggel és békatalppal merült a vízbe, majd órákig tartó kutatás után végül a nála lévő szigonypuskával elejtett egy közel három kilós pontyot, amit ezután szemeteszsákba tett, és távozni akart a helyszínről – írja a kisalfold.hu.

A cselekményt végig figyelték a hivatásos halőrök, akik ezt követően feltartóztatták az orvhalászt és hívták a rendőrséget.

A férfi tiltott halfogási eszközzel ejtette el a több mint 65 000 forint halgazdálkodási értéket képviselő pontyot. Az ügyészség a többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfit orvhalászattal és lopás vétségével vádolta meg.

Akár négy és fél évet is kaphatott volna, tekintettel a halmazati és a visszaesésre vonatkozó szabályokra. Az ügyben a Győri Rendőrkapitányság nyomozott, majd a Győri Járásbíróságon folytatódott az eljárás.

A megyei portál kérdésére a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Ügyészség arról tájékoztatott, hogy a Győri Törvényszék helyben hagyta a Győri Járásbíróság tavaly februárban hozott ítéletét, melyben a bíróság orvhalászat és lopás vétségében találta bűnösnek a vádlottat. Mint különös visszaesőt 60 nap elzárásra ítélték.

