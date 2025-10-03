Egy egész maffia futtatta az elkábított lányt

A vádirat szerint a sértett 17 éves lány 2024 márciusában, Egerben egy ugyancsak fiatalkorú fiúismerősével közösen kristály nevű kábítószert fogyasztott. A fiú bemutatta a lányt egy idősebb férfinak, aki felajánlotta a lánynak, hogy ha szeretne pénzt keresni, akkor összeismerteti olyan férfiakkal, akik fizetnének bizonyos szolgáltatásokért.

A lány elutasította az ajánlatot, majd a kínált kábítószer közös elfogyasztása után távozni akart, mire a férfi, az elsőrendű vádlott megfenyegette azzal, hogy távozása esetén megtalálják és megverik, azt is megemlítve, hogy ő már volt börtönben.

A tudatmódosító szer hatása alatt álló sértettet a fiatalkorú fiúismerőse – az ügy másodrendű vádlottja – is próbálta meggyőzni arról, hogy fogadja el az ajánlatot.

A bódult állapotban lévő fiatal lány tartott az elsőrendű vádlottól, ezért még ugyanazon a napon két ismeretlen férfival is szexuális tevékenységet végzett, majd az ezért kapott pénzt átadta a vádlottaknak.

Az elsőrendű vádlott jelezte a lánynak, hogy következő nap is tudna ilyen üzletet intézni, és ebből a célból akár még szobát is bérelne.

A kiskorú sértettet – aki a kábítószertől rosszul lett – autóval hazaszállították, útközben azonban a lány telefonon segítséget kért; a falu határában már várta őket a sértett anyja és annak élettársa egy fémrúddal a kezében.

Az autóból kiszálló lányt az anyja a saját autójukba ültette, az élettársát azonban a vádlottak bántalmazták - olvasható a közleményben.

A Heves Vármegyei Főügyészség az emberkereskedelem bűntettének minősített esetével vádolja a jelenleg más ügyben fogvatartott elsőrendű vádlottat és a bűnügyi felügyelet alatt álló fiatalkorú másodrendű vádlottat, utóbbit mint bűnsegédet.

Az elsőrendű vádlott terhére a vádirat ezen túlmenően új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettét, garázdaság vétségét és könnyű testi sértés vétségét is felrója.

A kiszolgáltatott fiatalkorú lánnyal szexuális cselekményt végző harmad- és negyedrendű vádlottaknak gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt kell felelniük a törvényszéken - közölte a főügyészség.