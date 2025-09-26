Figyelmetlen volt a sofőr, tolatás közben gázolt gyalogost – videó

Az Egri Járási Ügyészség felfüggesztette a büntetőeljárást azzal a férfival szemben, aki hátramenetben elsodort egy gyalogost – írja közleményében a Heves Vármegyei Főügyészség.

A terhelt 2025 januárjában kocsijával tolatott Eger egyik bevásárlóközpontjának parkolójában. A sértett a parkolón keresztül a közeli buszmegállóba igyekezett. Az autó vezetője elindulása során figyelmetlen volt, így nem vette észre a mögötte szabályosan sétáló gyalogost, akit elsodort.

A sértett az ütközést követően a földre esett és súlyos sérülést szenvedett.

Az Egri Járási Ügyészség a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult ügyben az eljárást felfüggesztette és közvetítői eljárást rendelt el a cselekményt beismerő férfival szemben. Az ügyészség abban az esetben határoz így, ha a felek a közvetítői eljárás lefolytatását indítványozzák, továbbá feltehető, hogy a felek között jóvátételi megállapodás jön létre.

Az incidensről egy biztonsági kamera felvételt is készített, ezt az ügyészség közzétette: