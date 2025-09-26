ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.09
usd:
335.76
bux:
98014.87
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Close up lawyer businessman working or reading lawbook in office workplace for consultant lawyer concept.
Nyitókép: boonchai wedmakawand/Getty Images

Figyelmetlen volt a sofőr, tolatás közben gázolt gyalogost – videó

Infostart

Egy egri bevásárlóközpont parkolójában történt az eset, a kishaszongépjármű sofőrje nem volt elég körültekintő, mikor elkezdett kiállni.

Az Egri Járási Ügyészség felfüggesztette a büntetőeljárást azzal a férfival szemben, aki hátramenetben elsodort egy gyalogost – írja közleményében a Heves Vármegyei Főügyészség.

A terhelt 2025 januárjában kocsijával tolatott Eger egyik bevásárlóközpontjának parkolójában. A sértett a parkolón keresztül a közeli buszmegállóba igyekezett. Az autó vezetője elindulása során figyelmetlen volt, így nem vette észre a mögötte szabályosan sétáló gyalogost, akit elsodort.

A sértett az ütközést követően a földre esett és súlyos sérülést szenvedett.

Az Egri Járási Ügyészség a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult ügyben az eljárást felfüggesztette és közvetítői eljárást rendelt el a cselekményt beismerő férfival szemben. Az ügyészség abban az esetben határoz így, ha a felek a közvetítői eljárás lefolytatását indítványozzák, továbbá feltehető, hogy a felek között jóvátételi megállapodás jön létre.

Az incidensről egy biztonsági kamera felvételt is készített, ezt az ügyészség közzétette:

Kezdőlap    Bűnügyek    Figyelmetlen volt a sofőr, tolatás közben gázolt gyalogost – videó

gyalogos

eger

ügyészség

elütötte

tolatás

figyelmetlenség

heves vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orosz vadászgépek miatt küldték fel a magyar Gripeneket

Orosz vadászgépek miatt küldték fel a magyar Gripeneket

Riasztották a NATO vadászgépeit öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Dánia légterét csütörtökön. Magyar Gripeneket is a levegőbe emeltek.
 

Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök bejelentette, nem indul a következő elnökválasztáson

Románia élesíti a légvédelmet: új szabály a légtérsértőkre

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat

VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek

Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek

Egyre nehezebb helyzetben van a magyar kormány: az unió után most már az amerikai vezetés is nyomás alá helyezte Magyarországot az orosz energia ügyében. Úgy néz ki, hogy hazánk olyan kényszerhelyzetbe kerülhet a következő 2-3 évben, amiben már nem saját maga fogja eldönteni, hogy milyen energiaforrásokra építi az ellátását. Ezért most megnéztük, hogy a llevlás okozhat-e ellátásbiztonsági problémát valamint azt is, hogy ez milyen hatással lenne az árakra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik a telet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent after being accused of lying to Congress in 2020 while testifying about leaks to the media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 22:40
Jobban sikerült randevúról is hallottunk már: reggelre eltűnt a nő is, az autó is
2025. szeptember 25. 14:10
Horror a Csepeli Kenyérgyár elhagyatott zugában
×
×
×
×