Kézzel írt beszállókártyákkal harcolnak a reptéri kibertámadás ellen - megvan a tettes

A HVG.hu a CNN-re hivatkozva azt írja, letartóztatták - Nyugat-Sussexben - azt a középkorú férfit, aki kibertámadással zilálta össze Európa légi közlekedését.

Miután a férfit kedd este elkapták, kisvártatva - óvadék ellenében - feltételesen szabadlábra is bocsátották.

A szeptember 19-ei kibertámadás célja a Collins Aerospace volt, Londonból, Brüsszelből, Berlinből és Dublinból induló gépeket akadályozott azzal, hogy automatizált "becsekkolási" folyamatokat bénított meg, ettől tarthatatlan késések és járattörlések következtek, a nehézségeket a reptereken iPadekkel, laptopokkal és kézzel írt beszállókártyákkal igyekeztek csökkenteni.

A londoni Heathrow-n már helyreállt a rend, Brüsszelben és Berlinben azonban még nem teljesen.