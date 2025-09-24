ARÉNA
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Utasok a londoni Heathrow repülőtéren 2023. január 4-én. Másnaptól a brit kormány az indulás előtti két napnál nem régebbi negatív eredményű koronavírusteszt birtokában engedi csak a Kínából érkezők belépését az országba. A korlátozás előzménye, hogy december 7-én Kína radikálisan enyhítette a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett, világszerte a legszigorúbbak között nyilvántartott szigorításokat, és azóta egyre növekszik a vírusfertőzöttek száma az országban.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Kézzel írt beszállókártyákkal harcolnak a reptéri kibertámadás ellen - megvan a tettes

Infostart

A negyvenes éveiben járó férfit elfogták, majd miután letették az óvadékot, el is engedték. Tettei következményeit máig nyögi az európai légi közlekedés.

A HVG.hu a CNN-re hivatkozva azt írja, letartóztatták - Nyugat-Sussexben - azt a középkorú férfit, aki kibertámadással zilálta össze Európa légi közlekedését.

Miután a férfit kedd este elkapták, kisvártatva - óvadék ellenében - feltételesen szabadlábra is bocsátották.

A szeptember 19-ei kibertámadás célja a Collins Aerospace volt, Londonból, Brüsszelből, Berlinből és Dublinból induló gépeket akadályozott azzal, hogy automatizált "becsekkolási" folyamatokat bénított meg, ettől tarthatatlan késések és járattörlések következtek, a nehézségeket a reptereken iPadekkel, laptopokkal és kézzel írt beszállókártyákkal igyekeztek csökkenteni.

A londoni Heathrow-n már helyreállt a rend, Brüsszelben és Berlinben azonban még nem teljesen.

