2025. szeptember 19. péntek
Nyitókép: adgafoto/Getty Images

Fejbe lőtte magát a kisfiú: megszületett az apa elleni ítélet

Infostart / MTI

Jogerősen felfüggesztett börtönre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) pénteken azt a férfit, akinek a gyermeke engedély nélkül tartott légpuskával megsebesítette magát.

Az ítélet szerint a férfi engedély nélkül, a lőfegyver tartására vonatkozó szabályok megszegésével tárolt otthonában egy éles, működőképes légpuskát, amelyhez kiskorú gyermeke hozzáfért. A gyerek a légpuskával fejbe lőtte magát, és 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Az ügyészség lőfegyverrel – engedély nélküli tartásával elkövetett – visszaélés, kiskorú veszélyeztetése és foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat – olvasható a Fővárosi Törvényszék közleményében.

Pénteken, az előkészítő ülésen az apa beismerte bűnösségét, és lemondott tárgyaláshoz való jogáról. Az elsőfokú bíróság a vádlott nyilatkozatát elfogadta, így bizonyítási eljárást nem folytatott le. A PKKB jogerősen

2 év, 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönre és háromszázezer forint pénzbüntetésre ítélte az apát.

A büntetéskiszabás során a bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a férfi az eljárás kezdetétől elismerte büntetőjogi felelősségét, és megbánta tettét. A vádlott javára értékelte továbbá az apa büntetlen előéletét és azt, hogy egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Ugyanakkor súlyosító körülménynek tekintették, hogy a férfi saját gyermeke sérelmére követte el a cselekményt.

