Meghökkentő, mivel zsaroltak online egy nógrádi férfit

Megfigyelhető, hogy az online csalások száma évről évre nő, emellett pedig az elkövetési módok tárháza is folyamatosan bővül, változik. Manapság egyre nehezebb kiszűrni, hogy mi a valós és mi nem az – írja a nool.hu.

A megyei portálnak nyilatkozó Gáspár Anikó rendőr őrnagy, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának munkatársa elmondta, milyen esetek fordultak elő mostanában Nógrádban.

Többek között egy férfitól például több millió forintot zsaroltak ki a csalók, mert saját magáról erotikus képeket osztott meg a világhálón, amivel később megzsarolták.

Később kiderült, hogy a férfit ismerősei verték át úgy, hogy nőnek adták ki magukat. De százezrekkel lettek szegényebbek más nógrádiak is, akik elhitték, hogy bankjuk nevében telefonálnak vagy üzennek a kiberbűnözők.