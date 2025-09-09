Durva gyorshajtókat csípett fülön a rendőrség Óbudán

Az Óbudán egy éve telepített traffiboxok előtt 2025. augusztus hónapban több mint 300 ezer jármű haladt el, ezek közül 514 esetben rögzítettek gyorshajtást – írja beszámolójában a rendőrség.

Ezúttal is voltak kirívó esetek: az egyik sofőr a Hadrianus utcánál a megengedett 70 km/h helyett 129 km/h-val hajtott, őt a hatályos jogszabályok alapján 100 ezer forint közigazgatási bírsággal szankcionálják.

Egy másik autós pedig a Királyok útján kihelyezett 40-es táblánál 101 km/h-val hajtott, amely 210 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtandó.

A BRFK hangsúlyozza, továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések.