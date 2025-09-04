ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Újabb hat drogdílert vett őrizetbe a fővárosban a rendőrség

Infostart / MTI

Összehangolt akció során újabb hat feltételezett drogdílert, öt férfit és egy nőt vettek őrizetbe a fővárosban a rendőrök - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendőrség honlapján.

Az öt óbudai és egy zuglói helyszínen végzett házkutatások nyomán kábítószergyanús anyagokat - az előzetes adatok szerint főleg amfetamint -, illegális potencianövelőket, továbbá több mint 25 millió forintot, ékszereket, karórákat, mobiltelefonokat és egy autót foglaltak le.

A nyomozás adatai szerint a központi díler a 40 éves T. Szilveszter volt, a többi gyanúsított tőle szerezte be a kábítószereket, amelyeket továbbértékesítettek. A férfit az sem tántorította el, hogy egy hasonló bűncselekmény miatt ellene folytatott büntetőeljárás már bírósági szakaszban volt.

Kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása Magyarországon. Ábra: MTI
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a hat őrizetbe vett gyanúsított közül háromnak kezdeményezte a letartóztatását, háromnál pedig bűnügyi felügyelet elrendelésére tett javaslatot.

Közölték: a rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy a 112-es, ingyenes segélyhívón! - kéri a rendőrség.

kábítószer

kábítószer-kereskedelem

drogdíler

