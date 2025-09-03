ARÉNA
2025. szeptember 3. szerda Hilda
Close up lawyer businessman working or reading lawbook in office workplace for consultant lawyer concept.
Nyitókép: boonchai wedmakawand/Getty Images

Megvan az ítélet a fejszés gyilkos ügyében

Infostart

Az éppen élezett fejszével, brutálisan torolta meg vélt sérelmét ismerősén a férfi.

Tizenegy év fegyházbüntetésre ítélt a Gyulai Törvényszék egy férfit, aki fejszével gyilkolta meg egy ismerősét - közölte az elsőfokon eljáró Gyulai Törvényszék. A férfi - akit két rendbeli lopás miatt is elítéltek - nem bocsátható feltételes szabadságra a büntetésből, és tíz évre eltiltották a közügyek gyakorlásától is.

A férfi 2023. szeptember 3-án este egy ingatlanból több tárgyat ellopott: többek között kolbászt, kapát, kaszát, lombseprűt és vasvillát, illetve lefeszítette a lakóház falára szerelt fogyasztásmérő és nyomásszabályozó berendezések plombáit, és azokat is magával vitte.

Másnap a férfit meglátogatta egy ismerőse, akinek időnként anyagi segítséget nyújtott, de akit irigy, élősködő embernek tartott és haragudott rá. Anyagi természetű nézeteltérés alakult ki köztük, melynek során a vádlott feldühödött és az általa éppen élezett fejszével nagy erővel lesújtott a sértett fejére. A bántalmazott próbált védekezni, azonban a vádlott folyamatosan ütlegelte addig, amíg nem észlelte, hogy eszméletlen állapotba került és nem mozdul. A sértett a bántalmazás miatt a helyszínen elhunyt.

Az ítélet nem jogerős, ellene a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, az ügyész a jogorvoslatra három nap gondolkodási időt tartott fenn.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megvan az ítélet a fejszés gyilkos ügyében

