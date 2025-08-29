ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Lezárult a nyomozás: valóban lehallgatták a balatonalmádi önkormányzatot

Infostart

A rendőrség szerint az önkormányzat egy korábbi, magas beosztású tisztviselője helyezhette el a lehallgatásra alkalmas készüléket.

Befejeződött a helyi rendőrkapitányság által indított nyomozás a Balatonalmádi polgármesteri hivatalában elhelyezett lehallgatókészülékek ügyében – írja bejegyzésében a Veszprém vármegyei rendőrség.

Az eljárás ismeretlen személlyel szemben indult, mivel felmerült a gyanú, hogy március 28-át megelőzően olyan tárgyat rejtett el a polgármesteri hivatal épületében, amely alkalmas volt mások illegális megfigyelésére, illetve rögzítette az ott történteket.

A Veszprém vármegyei rendőrök június 25-én elfogták a korábban önkormányzati vezetői tisztséget betöltő, középkorú férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozók a tiltott adatszerzés miatt folytatott eljárást befejezték, az iratokat megküldték az ügyészségnek.

