Elcsalták a 15 éves lányt, szörnyűségeket műveltek vele

A vádirat szerint 2024. augusztus végén az esti órákban a két fiatalkorú vádlott egy borsodi településen, az utcán leszólították az általuk a faluból ismert 15 éves lányt. Beszélgetni kezdtek vele, és arra hivatkozással, hogy valami fontosat akarnak mondani neki, megkérték, hogy menjen velük.

Mint az ügyészségi közlés folytatja, a sértett ebbe beleegyezett, azonban útközben az egyik vádlott a lány csuklóját megragadta és akarata ellenére elhúzta egy romos épületbe, a vádlott társa kísérte őket. A sértett megpróbálta kirántani kezét a szorításból, de a vádlottak közös erővel leteperték a földre. A sértett kérlelte őket, hogy ne bántsák, azonban az egyik vádlott szexuális erőszakot követett el a sérelmére, míg vádlott társa lefogta a sértettet. A cselekmény után a vádlottak cseréltek és a másik vádlott is erőszakkal közösült a sértettel, míg az első cselekményt megvalósító vádlott társa lefogva tartotta.

Megfenyegették, hogy senkinek nem beszélhet a történtekről, és arra is felszólították, hogy maradjon az épületben, amíg ők elmennek. A történtek hatása alatt lévő kiskorú lány azonban felöltözött és elmenekült. A sértett a cselekmények végrehajtása érdekében kifejtett erőszak következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Az ügyészség a büntetlen előéletű, bűnügyi felügyeletben lévő vádlottakkal szemben fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztés büntetést indítványozott, egyidejű végleges hatályú eltiltásukkal minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amely során tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülnének kapcsolatba.