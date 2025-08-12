ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
Nyitókép: Magyarország Ügyészsége/Kaposvári Rendőrkapitányság

Menet közben rátámadt a buszsofőrre, egy kés is előkerült

Infostart

A Kaposvári Járási Ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a hetvenes éveiben járó férfival szemben, aki miután rossz autóbuszra szállt fel, ökölütéssel kényszerítette megállásra járat vezetőjét.

A vád szerint az idős férfi 2024 decemberében Kaposvárról a Siófok felé tartó menetrendszerinti autóbusszal indult otthonába, nem vette észre azonban, hogy egy „gyorsjáratra” szállt fel, ami a falujában nem áll meg. Amikor a vádlott ezt észlelte, hangosan szidalmazni kezdte az autóbuszvezetőt, majd a vezetőfülke mellé érve a bal kezével ököllel legalább kétszer arcon ütötte.

A sértett az őt ért támadás miatt a több mint 50 km/h sebességgel haladó autóbusz iránytartását nem tudta teljesen kontrollálni, és áttért az ellentétes irányú forgalmi sávba, miközben a vádlott ütéseivel szemben védekezett. Közben az egyik utas a sofőr segítségére sietett, és igyekezett a vádlottat a sértettől eltávolítani, aki eközben megállította a buszt.

A vádlott ekkor az autóbusz első ajtaját a testével kifeszítette, majd hazaindult, de a sofőr segítségére siető utas követni kezdte az idős férfit és róla felvételeket készített azért, hogy a kilétét a későbbi felelősségre vonás érdekében rögzítse. A vádlott erre indulatosan reagált, elővette a zsebkését és több kaszáló mozdulatot tett a fiatal férfi irányába, ezért

felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt is felelnie kell.

A vádlott a magatartásával a sofőrnek könnyű sérülést okozott, emellett a járaton tartózkodó 16 utas életét, illetőleg testi épségét is veszélynek tette ki.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában az idős férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, valamint pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt.

