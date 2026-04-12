A láncfűrész okozta a vesztét a kerti munkát végző nőnek

A rendelkezésre álló adatok szerint a sérült az otthona kertjében végzett munkálatokat, amikor a láncfűrész feletti uralmát elveszítve a gép a lábába mart. A helyszínre érkező mentők a nőt elsősegélyben részesítették, majd súlyos sérülésekkel szállították kórházba - írja a haon.hu

A szakemberek az eset kapcsán ismételten felhívják a figyelmet a motoros kerti gépek használatának veszélyeire.

Hangsúlyozzák, hogy a hasonló balesetek megelőzése érdekében elengedhetetlen a megfelelő védőfelszerelés – többek között vágásbiztos nadrág és bakancs – használata, valamint a gépek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó előírások szigorú betartása.

A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.