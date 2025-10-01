Kínában mesterséges intelligenciával módosítottak egy filmet, hogy megfeleljen az előírásoknak

A Michael Shanks által rendezett Together szeptember 12-én került a kínai mozikba előzetes vetítésre. A Dave Franco és Alison Brie főszereplésével készült természetfeletti thriller egy vidékre költöző párról szól, akik különös jelenségekkel találkoznak – írja a BBC cikke nyomán az Index.

A film egyik mellékszálában szerepel egy homoszexuális pár is, ám

a kínai forgalmazó mesterséges intelligencia segítségével az egyik férfi fejét egyszerűen lecserélte egy nőére, így heteroszexuális kapcsolattá alakította a történetet.

A biztonság kedvéért a prábeszédekből is eltávolították a homoszexualitásra utaló sorokat. A nézők viszont hamar észrevették a változtatásokat, és elterjedtek a képernyőmentések az eredeti verzióról a kínai közösségi médiában.

A film globális forgalmazója, a Neon elítélte a módosítást és követelte a kínai Hishow terjesztőtől a vetítés leállítását. A film végül lekerült a műsorról.

Kínában gyakori a homoszexuális tartalmak cenzúrázása, és az azonos neműek házassága sem engedélyezett az országban. Február óta legalább 30 homoszexuális témájú irodalommal foglalkozó írót tartóztattak le.