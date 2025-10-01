ARÉNA
2025. október 1. szerda
Close-up of AI brain and network on dark background.
Nyitókép: Yuichiro Chino/Getty Images

Kínában mesterséges intelligenciával módosítottak egy filmet, hogy megfeleljen az előírásoknak

Infostart

Egy új, Together című ausztrál horrorfilmben szereplő homoszexuális pár egyik tagját nővé módosították, hogy így heteroszexuális pár legyen látható.

A Michael Shanks által rendezett Together szeptember 12-én került a kínai mozikba előzetes vetítésre. A Dave Franco és Alison Brie főszereplésével készült természetfeletti thriller egy vidékre költöző párról szól, akik különös jelenségekkel találkoznak – írja a BBC cikke nyomán az Index.

A film egyik mellékszálában szerepel egy homoszexuális pár is, ám

a kínai forgalmazó mesterséges intelligencia segítségével az egyik férfi fejét egyszerűen lecserélte egy nőére, így heteroszexuális kapcsolattá alakította a történetet.

A biztonság kedvéért a prábeszédekből is eltávolították a homoszexualitásra utaló sorokat. A nézők viszont hamar észrevették a változtatásokat, és elterjedtek a képernyőmentések az eredeti verzióról a kínai közösségi médiában.

A film globális forgalmazója, a Neon elítélte a módosítást és követelte a kínai Hishow terjesztőtől a vetítés leállítását. A film végül lekerült a műsorról.

Kínában gyakori a homoszexuális tartalmak cenzúrázása, és az azonos neműek házassága sem engedélyezett az országban. Február óta legalább 30 homoszexuális témájú irodalommal foglalkozó írót tartóztattak le.

