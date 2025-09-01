ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Hatalmas botrány, amit a Szabadság híd alatt vett videóra valaki

Infostart

A lencsevégre kapott párocskát egyáltalán nem zavarta, hogy bárki megláthatja őket, zavartalanul szeretkeztek a híd alatt.

Egészen felháborító jelenet játszódott le vasárnap Budapesten. Egy pár nyilvánosan szexelt a Szabadság híd alatt, egy parkoló hajón, amit videóra is vettek – írja az Origo.

Egy TikTok felhasználó tette közzé csatornáján a videót, ami szinte felrobbantotta a magyar internetet: 15 óra alatt több mint 1,4 millióan nézték meg. A felvételen az látszik, hogy a Szabadság híd alatt, egy parkoló hajó padlóján egy pár éppen nyilvánosan szexel, nem zavarja őket sem a forgalom, sem a bámészkodó emberek.

A felvétel azért is szürreális, mert több bámészkodó turista is áll a hídon és fogalmuk sincs, mi zajlik a talpuk alatt.

@anetttomozi kedvenc hidunkrol tokeletes vasarnapi latvany????? #budapest #sad #neked #nekedbe #nekedbelegyen #fy #foryou #fypage #foryoupage #fun #funny ♬ original sound - hairbyharleyy

