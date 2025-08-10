ARÉNA
Az újraválasztásáért induló Donald Trump elnököt éltetik támogatói a Florida állambeli Miamiban 2020. november 3-án, az amerikai elnök-, valamint képviselőházi és részleges szenátusi választások estéjén. A kulcsfontosságú ingaállamnak számító Floridában a legfrissebb eredmények szerint Trump áll nyerésre. A voksoláson a hivatalban lévő republikánus elnök, a 74 éves Donald Trump és demokrata párti kihívója, a 77 éves Joe Biden között döntenek a választók.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Híres színésznőt hívott randira Donald Trump

Infostart

Emma Thompson egy a 90-es évekbeli esetről beszélt, amikor a frissen elvált Trump randevúra hívta, és ő úgy gondolja, talán megváltoztathatta volna az amerikai történelem menetét.

Az Oscar-díjas színésznő a locarnói filmfesztiválon osztotta meg történetet, miszerint Donald Trump a '90-es években, a válása napján felhívta, hogy randira hívja.

Az Oscar-díjas színésznő épp egy forgatáson tartózkodott, amikor csengett a telefon a lakókocsijában. A Variety beszámolója szerint Thompson először viccnek hitte a hívást, de Trump komolyan gondolta a randevút, és felajánlotta, hogy szálljon meg nála, és vacsorázzanak együtt - olvasható a hvg.hu-n.

Thompson szerint az időzítés nem volt véletlen, mivel a hívás napján véglegesítették a válását "Lefogadom, hogy Trump emberei égen-földön keresték számára a megfelelő randipartnert, a sok kedves, elvált nőt. Szóval igen, randizhattam volna Donald Trumppal. Megváltoztathattam volna az amerikai történelem menetét!” – idézi az amerikai lap a színésznőt.

