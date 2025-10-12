ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Orbán Zoltán a varjútámadásokról: nem velociraptor, álljunk bele, forduljunk szembe vele!

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

Két varjúfaj, a fekete-szürke színű dolmányos, illetve a teljesen fekete vetési varjú okoz egymástól eltérő megoldást igénylő problémákat a városlakók számára – mondta el Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője az InfoRádióban.

A városokban a dolmányos és a vetési varjak is sok problémát okoznak a nyugalomra vágyó lakóknak, különösen a költési időszakban. A dolmányos varjú esetében az a gond, hogy a május-júniusi fiókareptetési időszakban egyes párok elijesztenek mindent és mindenkit a földre kerülő fióka környékéről – mondta el Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője az InfoRádióban. Hozzátette: az önkormányzatnak érdemes eltávolítania a fészket, mert akkor ez nem fog problémát jelenteni.

„A varjútól nem kell megijedni, nem arról van szó, hogy velociraptorcsordák támadnak ránk. Bele kell állni, szembe kell vele fordulni, rá kell kiabálni, a madár sokkal jobban fél tőlünk, mint mi tőlük”

– mondta a szekember.

A másik probléma, amit a madarak okoznak, az a kukázás, például a parkokban előszeretettel rámolják ki a nyitott szemeteseket. Nagyon egyszerű a megoldás, a Főkert már el is kezdte alkalmazni, egy középen lyukas fedőt szerelnek fel a nyitott szemetesekre, és akkor anélkül tudjuk beledobni a kezünkbe lévő papírzsebkendőt, hogy hozzá kéne nyúlnunk, ugyanakkor a lyukas fánk alakú tetőn nem tud benyúlni a varjú, és nem is tud belemenni.

A vetési varjak esetében más a helyzet. Az önkormányzatok gyakran engedélyt kérnek, és a költési időszak előtt, február-márciusban levágják a varjúfészküket.

„Ez a legönsorsrontóbb dolog, amit megtehet egy önkormányzat, ugyanis ilyenkor az egyetlen, mondjuk 100 méter hosszú telepből lesz 8-10-15-20 új telep, és sokkal, de sokkal több embert fog érinteni a probléma”

– fogalmazott Orbán Zoltán. Ha az önkormányzatok nem vágják le a fészkeket, akkor nagyon korán, március végén elkezdenek költeni a vetési varjak. Ebben az esetben jó eséllyel május legvégén, amikor a fiókák már képesek önállóan repülni, az egész csapat kitelepül. Így, ahogy fogalmazott, legalább napközben kint vannak a városkörnyéki gyepeken, szántókon, ott táplálkoznak, tehát legalább napközben megszűnik a zaj és a probléma. De ha levágják ezeket a fészkeket, a varjak akkor sem hagyják el a környéket, ráadásul legalább egy hónappal kitolódik a költési időszakuk, vele pedig a hangos károgás is tovább tart – mondta el Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Orbán Zoltán a varjútámadásokról: nem velociraptor, álljunk bele, forduljunk szembe vele!

környezetvédelem

varjú

orbán zoltán

magyar madártani és természetvédelmi egyesület

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap

Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap

A hétvége során ismét gondot okoztak az ismeretlen, feltételezhetően orosz drónok Európa légterében, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a legendás Tomahawk rakétákról tárgyalt Donald Trumppal. Az orosz csapatok elkezdtek behatolni Kupjanszk területére, északra helyeződött át az offenzíva. Kijev és Moszkva kölcsönösen igyekszik minél nagyobb kárt tenni egymás energetikai infrastruktúrájában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor lesz a Zakopane karácsonyi vásár 2025-ben? Ezt érdemes tudni a zakopanei adventi programokról

Mikor lesz a Zakopane karácsonyi vásár 2025-ben? Ezt érdemes tudni a zakopanei adventi programokról

Itt vannak a legjobb Zakopane látnivalók: a Gubałówka vagy a zakopanei hólabirintus felejthetetlen élmény lehet egy téli utazás alkalmával.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Aid groups scale up relief in Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

Aid groups scale up relief in Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

The prime minister will join 20 other leaders in Sharm El-Sheikh on Monday where the Gaza ceasefire plan will be signed, Downing Street says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 08:17
Amerikai könnyűbombázó szállt le Debrecenben
2025. október 12. 07:07
Durva baleset az M4-esen, lezárták az autóutat
×
×
×
×