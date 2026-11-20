A Facebookon jelezte Semjén Zsolt, hogy vasárnap este interjút ad a Hír TV-nek, amelyben bejelenti friss közlésének részleteit, a posztban ugyanis csak annyit írt, hogy „itt az idő, hogy átadjam az elnökséget”. Ez egyértelmű utalás arra, hogy Semjén Zsolt távozik a KDNP éléről.

Ismert, a KDNP elnöke a pártszövetség áprilisi választási veresége után már egyszer benyújtotta a lemondását, akkor azonban ezt nem fogadta el a pártvezetés. Ezt követően alapszervezeti szintű megújulás kezdődött a pártban.

A parlamentbe sem ő, sem a Fidesz-elnök Orbán Viktor nem ült be a választás után, noha mindketten mandátumot szereztek listán.

Semjén Zsolt 2003 óta vezeti a Kereszténydemokrata Néppártot.