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Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Vitézy Dávid fontos bejelentést tett a Balatonnal kapcsolatban

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán arról írt, hogy szigorítják a balatoni építkezések szabályait.

„A Balaton nem egyszerűen ingatlanfejlesztési terület, hanem Magyarország egyik legfontosabb természeti és kulturális öröksége. Az elmúlt évtizedekben mégis túl sok olyan beruházás valósult meg a partján, amely ugyan megfelelt az akkori előírásoknak, de nem vette figyelembe a táj értékeit, a helyiek érdekeit és a térség infrastruktúrájának teherbírását” – írta.

Arról is szót ejtett, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátották az építésügyi törvények módosítását.

A javaslat több lényeges változást tartalmaz:

  • A vízparti területeken főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a megengedett beépítettséget és épületmagasságot, vagy csökkenteni az előírt zöldfelületek arányát.
  • A természeti és építészeti értékek megőrzése érdekében a kormány meghatározott területeken, legfeljebb három évre változtatási, telekalakítási vagy építési tilalmat rendelhetne el.
  • Erősítik a Balaton-part közhasználatának védelmét, és az önkormányzatok, valamint az állam elővásárlási jogát a vízparti ingatlanoknál.
  • Önálló Balatoni Építészeti Tervtanácsot hoznának létre, amely a balatoni főépítész vezetésével vizsgálná a térség jelentősebb építészeti beruházásait.
  • Erősítik a természetes partszakaszok, a nádasok és a közstrandok védelmét is, új, szigorúbb szabályok vonatkoznak a nádasok védelmére.

„Nem az a célunk, hogy a Balatonnál ne lehessen fejleszteni, hanem az, hogy a fejlesztések alkalmazkodjanak a Balatonhoz, és ne a Balatont alakítsuk át minden új beruházás kedvéért, főleg nem a vízparti természeti sáv kárára” – írta.

A tervezet november 21-ig véleményezhető a kormány honlapján.

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