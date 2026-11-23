A szinte egész éves aszály után meglehetősen csapadékos időszak van mögöttünk. Arról, hogy hogyan befolyásolta ez természetes vizeink állapotát, Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban hétfőn elmondta: a csapadékos novemberben a Charles ciklon összesen 71 milliméter csapadékot hozott átlagosan Magyarország területére.

„A vízügyes szakemberek számításai azt mutatják, az elmúlt hónapok, fél év aszálya után ennek a csapadéknak a 80 százaléka beszivárgott a talajba, ami azt jelenti, hogy mivel egy viszonylag hosszabb időszakon keresztül áztató eső volt, nem hirtelen kapta a talaj a csapadékot, volt ideje lassan beszivárogni, a talajban hasznosul és tárolódik a víz. Ez azért is jó, mert a talajvízből nagyon sok hiányzik, viszont ez az oka annak, hogy az elvártnál kevésbé emelkedik a tavak, folyók vízállása” – részletezte.

Számos víztározót is megnyitottak most, volt, amelyet másfél évtized zárvatartás után.

Siklós Gabriella elmondta: a vízmegtartásnak most kétféle változata van. Az egyik a vízügyi igazgatóságok saját csatornáinak, tározóinak használata. A tiszai árhullámok szintje az utóbbi időben nagyon kevésszer érte el a gravitációs vízkivezetési magasságot, azonban ez most megtörtént, ezért a vízügyesek először szombaton a cigándi árapasztó tározó területére kezdték bevezetni a vizet. Az elsődleges cél a tájgazdálkodás segítése, illetve a Tisza karádi főcsatornájának feltöltése, a mellékcsatornák ellátása.

„Most azt várják a kollégák, hogy meddig működhet a gravitációs kivezetés. Ez a Tisza vízállásának tartósságától függ. Közel 2 millió köbméter tiszai víz juttatható el a tározó területére. Ez hozzájárul a térség vízkészlet-növeléséhez és a víz tájban tartásához is” – tette világossá.

Vasárnap Tiszaroffnál érte el az érkező vízkészlet a tározó déli műtárgyának küszöbét, ezt is haladéktalanul megnyitották. Egyelőre ez a két tározó, amelyet meg tudtak nyitni késlekedés nélkül, és ahová gravitációsan be tudják vezetni a tiszai vizet.

A Charles ciklonnak és következményeinek köszönhetően összességében

országosan több tízmillió köbméter vizet tudtak visszatartani a vízügyi igazgatóságok,

de a munka folyamatosan zajlik.

Elárasztások összefogásban

Vannak kisebbnek tűnő beavatkozások, de itt is igaz: sok kicsi sokra megy, a tározók, a csatornák feltöltése mellett

területi vízkivezetéseket,

táji elárasztásokat

is végeznek. Ezeket csak a területek tulajdonosaival, kezelőivel együttműködésben tudják megtenni, ezért is komoly együttműködésben vannak a civil szervezetekkel, a vízőrzőkkel, önkormányzatokkal és a nemzeti parkokkal is. Elárasztásra Kiskundorozsmán és Szegeden is sor került már, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal együttműködve is vezettek ki vizet, ahogy a Takta folyóból is került a tiszalúci Holt-Tiszába. Bajánál a kunszentmiklósi szakaszmérnökség volt együttműködő partner egy gazdálkodó segítségével.

Hogy milyen kompenzációra képes a mostani csapadék a hosszú aszály után, arról Siklós Gabriella elmondta:

ökológiai szinten most még alig tartunk valahol, egy kedvező fordulat történt még csak, nagyon régóta volt már csapadékhiány. A megoldás egy hónapokon át tartó, átlag feletti csapadékos idő lenne,

2026-ban a vízhiány tovább nőtt, októberig folyamatosan rekordalacsony vízhozamok voltak és a valaha mért legalacsonyabb vízállási csúcsok is megdőltek, ám a tartós javuláshoz sokkal többre lenne szükség.

Figyelnek már a november 30-ai hidrológiai újévre, amikor lezárul a száraz időszak és elkezdődik a feltöltődés időszaka, várják az esőt. Arra készülnek, hogy minden erővel a vízmegtartásra kell koncentrálni az egész országban, a zsilipek időben történő nyitásával, zárásával, ideiglenes mederzárásokat lehet kiépíteni – fából, homokzsákból, ideiglenes betétpallóval.

Siklós Gabriella elmondta: a Tisza-tavon rendkívüli téli üzemrend lépett érvénybe, ami azt jelenti, hogy a Tisza-tavat télen alacsonyabb vízállásra állítják be a kollégák általában, most azonban a korábbinál több, 30 millió köbméter fognak megtartani a tó medrében.

A cikk Németh Andrea interjúja alapján készült.