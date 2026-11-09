Orbán Viktor: a célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

Az őrizetbe vétellel kapcsolatban Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) és a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytatja a nyomozást.

Az NVVH azt közölte, hogy több embert elfogtak egy embercsempészügyben Budapesten és Pest megyében. Az NNI nyomozói és az NVVH munkatársai két folyamatban lévő büntetőeljárásban egyszerre, közösen hajtanak végre nyomozati cselekményeket.

Az ügy tárgya egy korábbi közlemény alapján befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények. Az ügy lényegéről azt írták: a gyanú szerint vezető politikai szereplőkhöz szorosan köthető csoport anyagi ellenszolgáltatásért cserében azt vállalta, hogy akik rajtuk keresztül intézik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek kiváltását, mindenképpen megkapják a szükséges vízumokat.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök a Facebook-oldalán úgy reagált, hogy „ma a kormánynak a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért”.

„A leszámolás a figyelemelterelés eszköze. Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Amikor a kormánynak valami kínos, az ÁVH lép. Ebben a piszkos játszmában a cél a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése. A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz” – fogalmazott.