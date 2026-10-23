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Bátki Pál büntetőjogász, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének jogi képviselője nyilatkozik, amikor megérkezik Budai Központi Kerületi Bíróságra 2026. október 23-án. Ezen a napon dönt a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatásáról.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Bátki Pál: Matolcsy György vallomást fog tenni

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A Budai Központi Kerületi Bíróságon pénteken születik döntés arról, hogy Matolcsy György volt jegybankelnököt letartóztatják-e.

Bátki Pál büntetőjogász, Matolcsy György jogi képviselője a Budai Központi Kerületi Bíróságra érkezve nyilatkozott a sajtónak, közölve, hogy a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke vallomást fog tenni az ülésen. A Telex tudósítása szerint közölte: csütörtökön hatezer oldalas nyomozati iratot kaptak, aminek a feldolgozása hosszabb időt vesz majd igénybe. Hozzátette: a gyanúsítás nem a több száz milliárdos vagyonvesztésről illetve vagyongyarapodásról szól.

„Az ügyfelemmel szemben megfogalmazott gyanúban egyáltalán nem szerepel, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány az évek során több száz milliárdos vagyonvesztést szenvedett volna el” – mondta.

Az ülésen enyhébb kényszerintézkedésre vagy annak a mellőzésére tesznek majd indítványt, vagyis arra, hogy Matolcsy György bűnügyi felügyeletbe kerüljön vagy le se tartóztassák.

Bátki Pál az újságírók kérdésére azt válaszolta, hogy nem tudja, hol tartózkodik védence fia, Matolcsy Ádám.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerdán közölte, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és bűntársait. Nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen. A Válasz Online szerda este azt közölte, információi szerint Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját és Matolcsyék állandó jogi képviselőjét, Sándor Tamást vették őrizetbe az MNB-ügyben.

A nyomozó ügyészek az úgynevezett MNB-ügy egyik szálát érintően intézkedtek. Ennek lényege, hogy Matolcsy György jegybankelnök irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forint vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány.

Az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28-án, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött. Annak valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játsszák át, amelyre Matolcsy György befolyással bír jegybankelnöki mandátumának lejárta után is, azzal a céllal, hogy a vagyonnal ő és fia, Matolcsy Ádám - haszonszerzés végett - saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek.

Azzal, hogy a színlelt szerződéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealap részére átutalták, sor került a közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő befektetési alapkezelő tulajdonosi kontrolljának megszerzésére. Ezzel pontosan meg nem határozható, de a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát jelentősen meghaladó vagyoni hátrányt okoztak.

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Kezdőlap    Belföld    Bátki Pál: Matolcsy György vallomást fog tenni

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