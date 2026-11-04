Személyi változás történt a Magyar Honvédségnél

Zákány Péter dandártábornok Fejes Zsolt Dezső ezredest váltotta a poszton, a honvedelem.hu-n megjelentek szerint október 30-ai hatállyal.

A portál beszámolója szerint az átadás-átvétel alkalmával Zákány Péter dandártábornok hangsúlyozta, hogy kinevezése nem a korábbi munka elvetését jelenti, hanem az eddig elért eredmények továbbvitelét.

Hozzátette: a jövőben a nemzetközi katona-egészségügyi kapacitások fejlesztésére, a váratlan helyzetekkel szembeni ellenállóképesség növelésére, valamint a nemzetközi és NATO-vállalások pontos teljesítésére fog összpontosítani. Az új vezető ehhez kiszámítható feltételeket, a dolgozóktól pedig elhivatott és innovatív hozzáállást kért – írták.