Meghirdették a 35. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

A pályázati közlemény szerint a nagydíjra és további 11 ágazati innovációs díjra a gyakorlatban is megvalósult, 2026-ban már mérhető üzleti, illetve társadalmi hasznot hozó innovációs projektekkel rendelkező kis-, közép- és nagyvállalatok nevezhetnek 2027. február 8-ig.

Bőthe Csaba hozzátette, hogy a díjra cégeket az egyes szervezetek - például a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) - is jelölhetnek december 15-ig, de az érintett cégek közvetlenül is pályázhatnak.

Felidézte, hogy a szövetség 1992 óta hirdeti meg a Magyar Innovációs Nagydíjat, amelyre az elmúlt években 1665 pályázat érkezezett. Eddig 34 nagydíjat és további 231 különböző innováció díjat osztott ki a szövetség.

Az idén a kiosztani tervezett 11 ágazati innovációs díj sorába két újat vettek fel, így az eddigi kkv, ipari, informatikai, agrár innovációs díjak mellett átadják a társadalmi, valamint az űr- védelmi és légi innovációs díjat is.

Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a Magyar Innovációs Nagydíj minőségbiztosítást jelent.

Beszámolt arról, hogy a kormány már dolgozik Magyarország tudományos és innovációs stratégiáján. Ebben a társadalmi jólét és a biztonság figyelembe vételével olyan nagy kihívásokra kívánják helyezni a hangsúlyt, mint az egészség és a környezet. A startégia megvalósításában szerepe van az oktatásnak, a gazdasági szabályozás megteremtésének, a társadalmi igények megtalálásának és a finanszírozásnak is.

Jövőre 22 százalékkal több pénz jut a magyar tudományos innovációra - emelte ki az államtitkár. Hozzátette, a kormány célja, hogy 2030-ra a GDP 2 százaléka jusson kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) feladatokra.

Horváth Péter kitért arra, hogy a jövőben a kormányzat a jogalkotásért és a stratégia alkotásért felel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a finanszírozásért, a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) pedig a szektorral való kapcsolattartásért. Jelezte, hogy hamarosan a NIÜ már Magyar Innovációs és Technológiai Ügynökség néven folytatja munkáját, feladata az lesz, hogy a különböző technológiáknak, például a mesterséges intelligenciának, a dróntechnológiáknak, biotecnológiáknak az iparági képviselője legyen.

A Magyar Innovációs Szövetség közleménye szerint a MISZ és a Magyar Innovációs Alapítvány, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Innovációs Ügynökség szakmai együttműködésével hirdeti meg a pályázatot, amelynek fő üzenete, hogy az innováció tanulható, és a legjobb gyakorlatokat érdemes a Magyarországon már bizonyítottan eredményes innovációs gyakorlattal rendelkező vállalatoktól átvenni.

A díjról részletesen ezen az oldalon lehet olvasni, míg a pályázatra ezen az oldalon lehet nevezni.