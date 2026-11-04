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Szilvásvárad, 2025. november 4.A drónnal készült képen a szilvásváradi Fátyol-vízesés 2025. november 4-én. A patak és a vízesés szinte teljesen kiszáradt az elhúzódó száraz, csapadékszegény időjárás következtében.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Két dologban is jelentős változás jön az időjárásban

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Szárazabb és hidegebb levegő érkezik fölénk, emiatt a folytatásban alapvetően sok napsütésre számíthatunk. Az éjszakák egyre hidegebbek lesznek.

Mára virradóra tovább csökken a felhőzet és szerdán napközben a nyugati, délnyugati tájak kivételével már döntően napos, gyengén felhős idő várható – áll a HungaroMet előrejelzésében.

Ma a nap első felében még elszórtan, délután már inkább csak helyenként a Dunántúlon várható csepergés, kisebb eső, ezt követően csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északkeleten, illetve ma még a Dunántúl nyugati tájain néhol erős lökések is. Kora reggelre általában 2 és 7 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 8 és 13 fok között alakul.

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Kezdőlap    Belföld    Két dologban is jelentős változás jön az időjárásban

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Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
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